Proyectos de ley de pasantías y del adulto mayor, en la cuerda floja

Ambos buscan la inserción laboral para estos grupos poblacionales. El representante José Daniel López, uno de sus promotores, subraya su utilidad para la pospandemia.

Dos proyectos de gran interés para el país están en riesgo y podrían hundirse por falta de trámite si no se les da el último debate antes del 20 de junio próximo, fecha en la que se termina la legislatura 2019-2020: el proyecto de ley de pasantías y la del adulto mayor, dos iniciativas que buscan mejores condiciones laborales para estos grupos poblacionales.

Así lo advirtió el representante José Daniel López, de Cambio Radical, y promotor de ambas iniciativas al señalar que, si bien estaban en el orden del día de la plenaria del Senado, eran los puntos ocho y diez, respectivamente. En ese sentido, en término legislativos, es posible que no alcancen a debatirse.

“Hacemos un llamado de urgencia al Senado. En plena pandemia, no pueden hundirse por términos estos dos proyectos de ley cruciales para reactivar el empleo en Colombia: uno para los jóvenes recién graduados; otro para los adultos mayores. No olvidemos que el gran reto nacional tras la pandemia será la generación de empleo”, comentó el congresista.

El proyecto de pasantías busca reconocer las prácticas profesionales, pasantías, judicaturas, años rurales, monitorías e investigaciones como experiencia laboral, siempre que esta guarde relación con el pénsum académico cursado por el estudiante.

Según explicó López en su momento, con este proyecto se busca “romper el círculo vicioso que presentan los jóvenes que buscan su primer empleo: no lo encuentran porque no tienen experiencia y no pueden acumularla porque no les dan la oportunidad”.

Por otro lado, la propuesta para los adultos mayores pretende otorgar beneficios tributarios a las empresas que contraten a mujeres mayores de 57 años y a hombres mayores de 62, que no hayan logrado pensionarse. Una de las exenciones que se plantean es la del descuento del impuesto de renta siempre y cuando el porcentaje de nómina de personas mayores no pensionadas sea de al menos el 5 %.