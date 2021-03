“Que dejen de quejarse de vetos los que ayer vetaron”: Piedad Córdoba

La exsenadora habló de la necesidad de una convergencia progresista en los sectores de izquierda; sin embargo, haciendo alusión a una carta de su hijo, reclamó a quienes en el pasado la vetaron por hablar de paz.

Este domingo la exsenadora Piedad Córdoba reaccionó a una dura carta enviada por su hijo, el hoy senador Juan Luis Castro (Alianza Verde), a los sectores de izquierda, en la que reclamó hipocresía no solo de su partido, sino de esos sectores con miras a las elecciones presidenciales de 2022.

En la misiva, el parlamentario hizo una férrea defensa de su madre y habló de los vetos contra algunos precandidatos que comienzan a sonar: “A los mismos que hoy hablan de un ‘pacto histórico abierto, incluyente, amplio’ me gustaría preguntarles si ahora sí me van a incluir o por ser hijo de Piedad Córdoba me van a seguir vetando”, dijo.

En este contexto, no puede pasar por alto que, a principios de febrero pasado, movimientos como la Colombia Humana, Unión Patriótica, el Partido Comunista o el Polo Democrático presentaron su coalición con miras a lograr mayorías parlamentarias, que precisamente denominaron “Pacto Histórico”.

Ante esto, la exsenadora Piedad Córdoba instó a que haya unidad en la izquierda y dijo que una convergencia progresista “es necesaria”, pero sin vetos.

“Ojo que si toda la izquierda no se une la que puede ganar en primera vuelta es la derecha. Una gran convergencia progresista es necesaria, pero que dejen de quejarse de vetos los que ayer vetaron”, alertó la exsenadora en su cuenta de Twitter.

De hecho, en la carta Juan Luis Castro elevó un llamado a figuras como Gustavo Petro, Claudia López, Roy Barreras o Armando Benedetti, en la que les reclama que, si bien en los tiempos del expresidente Juan Manuel Santos hablar de paz y una solución negociada al conflicto era relativamente fácil, la única que habló de esos temas en voz alta y de forma crítica en los dos gobiernos de Álvaro Uribe fue su madre, Piedad Córdoba.

Incluso, reclamó que algunos de quienes hoy hablan de hacer una contienda sin vetos “han tenido y tienen investigaciones delicadas por accionares non santos en su vida privada y pública. Pero, para ellos mismos, el ser hijo de Piedad, es más grave”.

Por ello, cuestionó su coherencia ideológica: “¿Será que tal izquierda es una ilusión, o más bien sincerémonos y estamos ante políticos que son actores sin guion?”, criticó.