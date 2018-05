"Que Petro le pida el software a Maduro": Vargas Lleras ante denuncias de probable fraude electoral

-Redacción Política

"Si quiere, Petro le puede pedir el software a Maduro, si no le merece confianza la institucionalidad colombiana”, dijo este domingo Germán Vargas Lleras en medio de una manifestación en Antioquia, refiriéndose a las recientes denuncias del también candidato Gustavo Petro, quien asegura las elecciones del 27 de mayo corren riesgo de fraude electoral debido a “alteraciones” en el software de la Registraduría.

En medio de su cierre de campaña en Medellín, el aspirante por Mejor Vargas agregó: "le digo al doctor Petro que no se anticipe a su derrota este 27 de mayo, que respete las instituciones".

Contexto: Petro insiste en riesgo de fraude electoral por software de Registraduría

Las afirmaciones de Petro en contra del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría aseguran que la jornada electoral necesita de una veeduría técnica alrededor del software para evitar irregularidades en los procesos informáticos, como las que se presentaron en las pasadas elecciones con el Partido MIRA.

Ante la respuesta institucional, que confirma los comicios estarán bajo la vigilancia de diversas Misiones de Observación Electoral, el exalcalde de Bogotá declaró que no está "preguntando por una observación, de eso no se trata, lo que aquí está en cuestión es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo”.

Por esta razón, advirtió el domingo en una rueda de prensa, sus testigos electorales revisarán detalladamente el conteo de los votos y, de identificar alguna anomalía, saldrían a las calles a marchar. A esto, Vargas Lleras le dijo "saque la gente a las plazas, saque la gente a verificar, pero no siga generando más violencia".

Le puede interesar: Los candidatos y las elecciones en Venezuela

Luego de manifestarse al respecto, el excivepresidente se refirió también a la jornada electoral que se lleva a cabo en Venezuela. Según él, en el país vecino "se va a confirmar el peor de los pronósticos: Maduro se va a quedar en el poder, que pena con los venezolanos y para Colombia lo peor está por venir". Añadió también que esta se convertiría en la causa de la migración de miles de venezolanos a territorio colombiano, "lo que será sin duda un gran desafío para el próximo presidente de la República".