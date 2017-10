¿Qué posibilidades hay de que Timochenko sea candidato a la presidencia?

El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) puso sobre la mesa la opción de que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, sea el candidato a la Presidencia de la República por ese partido. No es una decisión tomada, sin embargo, el tema será discutido durante las próximas reuniones de ese consejo y sería definido en el mes de diciembre.

De acuerdo con información de Caracol Radio, hay apoyo mayoritario dentro del partido FARC para que sea Timochenko quien se mida en las urnas junto a los demás candidatos a la Presidencia. Y, a pesar de que la imagen en general de la antigua guerrilla, en general, es altamente negativa a juzgar por diferentes encuestas, la idea es empezar a medir qué tanto poder electoral pueden tener los miembros de la FARC.

Sin embargo, hay asuntos pendientes para que esta opción pueda ser una realidad. Por un lado, está que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgue a la colectividad la personería jurídica para inscribir candidatos, ya sea a la Presidencia o a Congreso; y por el otro, que se defina de qué manera podrán participar los miembros de la exguerrilla en política, un asunto que se determinará con el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pendiente de ser debatido en la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes.

A la luz de la ponencia para segundo debate de la JEP en Senado, los miembros de las antiguas Farc no tendrían problema para aspirar a cargos de elecciones popular, pero “deberán, en el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contemplados en el Acto Legislativo No. 01 de 2017”.

Lo anterior está contemplado en el artículo 31 del texto de la estatutaria, que también explica que el ejercicio de los derechos políticos no podrá “limitar el cumplimiento del componente restaurativo de las sanciones u otras obligaciones que deriven de su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni afectar el deber de aportar verdad plena”. De hecho, el artículo 20 del Acto Legislativo No. 01 de 201 señala que “la imposición de cualquier sanción en la ,JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

Asimismo, aclara que habrá incompatibilidad del desempeño del cargo de elección popular “con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz”, es decir, no de las penas restaurativas que se contemplan en el acuerdo de paz. De esta manera, Timochenko podría aspirar a la Presidencia sin ninguna restricción sin antes haber pasado por la JEP, como también pueden aspirar a Congreso otros miembros de la FARC, pero el desempeño de un hipotético cargo de elección popular no será posible si, durante su paso posterior por la justicia especial de paz, son sancionadso con una pena alternativa o por la justicia ordinaria.

El tema de la participación política de las Farc sin que sus miembros hayan pasado antes por la JEP también genera amplio debate. Las críticas han llegado, incluso, desde políticos que han apoyado otros proyectos que implementan el acuerdo de paz. La senadora Claudia López radicó una propuesta que busca que quienes hayan cometido los más graves crímenes en el conflicto no puedan llegar al Congreso sin antes haber hecho su paso por la JEP ni haber recibido una sanción.

Según vaticina la congresista, muy posiblemente en 2018 aún no esté en funcionamiento la JEP y no habrá aún decisiones, por lo que quienes sean responsables de delitos graves no podrían aspirar a cargos de elección popular, sin embargo, no habrá restricciones para, por ejemplo, otros miembros del partido FARC que no estén en las mismas condiciones que los máximos dirigentes de la colectividad.