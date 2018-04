¿Qué proponen los candidatos presidenciales para proteger la biodiversidad en el Pacífico?

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Litoral Pacífico y los departamentos que lo componen tiene que ver con la protección de sus ecosistemas. Siendo una de las zonas con más riquezas naturales en el mundo, tanto en fauna como en flora, hoy se enfrenta a grandes riesgos ambientales debido a la presencia de la minería ilegal y cultivos ilícitos, junto al auge del turismo irresponsable, la deforestación y la contaminación.

Por lo tanto, este fue un eje temático durante el primer segmento del debate en Buenaventura, organizado por el diario El País de Cali, el canal regional Telepacífico, Caracol Radio, Red Más Noticias y la Cámara de Comercio de dicho municipio. En él, cuatro aspirantes a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle expusieron sus propuestas frente a la preservación de la biodiversidad de la región que, con más de ocho millones de habitantes, ha sido azotada por el olvido y el conflicto armado por décadas.

El primer tema en ser mencionado fue el de la minería ilegal, actividad que está causando irreparables daños ambientales, no solo en el Pacífico sino alrededor de todo el país, y que, además, se ha convertido en un factor de violencia debido a la disputa por el control de zonas mineras por parte de grupos armados.

Sergio Fajardo expresó que su apuesta va por “emprender procesos de formalización entendiendo todos y cada uno de nuestros territorios. Eso requiere saber qué pasa en las comunidades y nunca olvidar que tenemos que enfrentar el mundo de la criminalidad que llega a esos espacios”. Añadió que propone crear un Centro Minero Ambiental para difundir conocimiento sobre explotación de minas y generar oportunidades de trabajo evitando el impacto ecológico.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro mencionó que, para él, los gobiernos de turno han permitido que muchas zonas del país dependan de la extracción minera y de ello surge la minería ilegal, por lo que prefiere promover un cambio de modelo hacia la agroindustria. También mencionó que "habrá una reforma al código minero, ya que la minería artesanal no es ilegal”.

Germán Vargas sostuvo que las minas ilegales están en manos de grandes organizaciones criminales, que las utilizan como una de sus principales fuentes de financiación, por lo que su enfoque estaría en "confrontar dichas estructuras con toda determinación".

Por último, Humberto de la Calle declaró decididamente que “la minería de metales en el ecosistema frágil tropical es un desastre, estamos convirtiendo este país en un paisaje lunar”. Además, afirmó que su rentabilidad es muy poca comparado con el riesgo ambiental que representa. “Realmente no vale la pena, llevaremos a los mineros artesanales a un procedimiento amigable con el medio ambiente, sin mercurio”.

En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales de la región pacífica sin afectar el ecosistema, el candidato liberal destacó que “el tema del cambio climático es de verdad y es un problema serio, casi nadie discrepa con excepción de Trump”. Por lo que, de manera generalizada, propuso, para mitigar los efectos nocivos del calentamiento global, cambiar el modelo de desarrollo del país. “Estamos esclavizados al petróleo y al carbón, hay que abrir las fuentes de ingreso para Colombia a través del ecoturismo, energías alternativas, como la solar y eólica, y la biomasa”.

Fajardo insistió en que todos los proyectos ambientales que tengan que ver con el Pacífico deben pasar primero por las manos de las mismas comunidades, los resguardos indígenas y los concejos comunitarios, quienes, según él, son los poseedores de los “saberes ancestrales” sobre su propio territorio.

Articular conocimiento, cultura y biodiversidad fue el planteamiento de Gustavo Petro en el debate. Esta ecuación tendría como resultado lo que el candidato de Colombia Humana llamó “bioeconomía”, que “sería el gran ‘jalonador’ de la economía colombiana, lo que haría del Litoral Pacífico la región motor del desarrollo del país”.

Vargas Lleras, que de los cuatro asistentes ha sido el que menos ha cargado la bandera de protección al medio ambiente, expresó que “la biodiversidad debe ser la principal fuente en materia de investigación en ciencia, tecnología y turismo. Aún desconocemos su enorme potencial”. Insistió en que “los enemigos principales son la minería ilegal, la deforestación y la coca”.

De la sustitución de cultivos ilícitos, De la Calle manifestó: "no caigamos en la ligereza de decir que con fuminaciones se acaba la coca, después de 30 años de lucha. Soy partidario de la sustitución voluntaria con las comunidades. También de la erradicación forzada manual, cuando haya resistencia, pero no metiendo a la cárcel a los campesinos cultivadores, eso es inútil. La sustitución es costosa, pero es la única manera de salir adelante, de fondo y de manera sostenible. Me opongo a la sustitución con glifosato".

En la misma línea, Petro aseguró que los campesinos deben tener acceso a tierras fértiles para no producir más coca y agregó que "la sustitución de cultivos tiene que ser aplicada con una cadena agroindustrial para generar valor agregado y competir con la rentabilidad de la coca". "Y los campesinos que persistan en esos cultivos, les planteamos que vendan la hoja de coca, pero para otros usos diferentes a la cocaína", concluyó.

Por su parte, Fajardo insistió en la importancia de realizar proyectos educativos, culturales y tecnológicos de la mano de las comunidades como complemento a la sustitución de cultivos, junto a la conectividad en vías terciarias para su comercialización. Vargas Lleras concluyó el tema dirigiendo su atención a otra dirección, diciendo que "el plan de erradicación voluntaria ha sido un fracaso con honrosas excepciones" y que lo que él haría sería atacar a las organizaciones del narcotráfico.