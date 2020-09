¿Qué quiere contar Piedad Córdoba ante la Comisión de la Verdad?

La exsenadora pidió una audiencia para contar su testimonio sobre hechos de lo que, dice, ha sido testigo de excepción. Estos son los temas sobre los que hablará.

En medio de su aislamiento voluntario de la actividad política, la exsenadora liberal y excandidata presidencia Piedad Córdoba le envió una carta al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, en la que le solicita una audiencia para brindar testimonio sobre hechos de lo que dice ser testigo de excepción.

“Como es de público conocimiento he dedicado mi vida política a la lucha por la paz y la reconciliación de Colombia, y de Nuestra América siendo por ello víctima directamente del conflicto social armado. Por lo anterior, me dirijo a ustedes para expresar mi voluntad de contribuir a la verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la confrontación y aportar en la construcción de las garantías para la no repetición y la convivencia”, señala Córdoba en la misiva.

Según la exparlamentaria, su recorrido por el Legislativo, su trabajo como defensora de derechos humanos y su labor para juntar al Estado colombiano y los grupos insurgentes la ha llevado a conocer “hechos y verdades silenciadas, depositaria de testimonios invaluables de actores directos del conflicto armado”.

“A la vez víctima de feroz persecución en medio de esta guerra que todas y todos queremos superar. Pienso que mi testimonio aportará elementos importantes para el cumplimiento del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”, agrega.

¿De qué quiere hablar Córdoba? La exsenadora ha señalado que podría aportar verdad en seis temas específicos: 1. Paramilitarismo, parapolítica y paraeconomía; 2. Acuerdo Humanitario y labores como facilitadora de paz. 3. Testimonios secretos recogidos de actores del conflicto armado, 4. Victimización y Persecución Política en mi contra, 5. Actores internacionales en la guerra y la paz de Colombia, y 6. Afectación del conflicto armado en las comunidades afrocolombianas.

“Particularmente en los asuntos relacionados con el esclarecimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), las responsabilidades colectivas de los actores armados y políticos, el impacto humano y social sobre las comunidades –especialmente sobre las comunidades afro-, el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto”, comenta.

La carta de Córdoba también se da en medio de la expectativa por la posible llega a Colombia de dos exjefes paramilitares, que son Salvatore Mancuso y Rodrio Tovar Pupo, conocido como Jorge 40. El primero respondió recientemente una carta al exministro Álvaro Leyva, en el que manifiesta su deseo de poder aportar a la verdad sobre los hechos en los que fue partícipe como uno de los comandantes del paramilitarismo ene l país.

De hecho, el senador Roy Barreras, de la U, radicó este martes en el Congreso un proyecto que busca adicionar algunos aspectos a la Ley de Justicia y Paz, con el fin de abrir la opción de que quienes fueron miembros de grupos paramilitares puedan acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o a la Comisión de la Verdad para entregar testimonios sobre acciones en la guerra que puedan contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.