“Queremos darle al país la posibilidad de un camino que supere los odios”: Iván Marulanda

El senador y precandidato presidencial habló del ambiente en la Alianza Verde tras el cambio de reglas para elegir candidato para 2022. También se reafirmó en su postura de no ir con Petro en primera vuelta.

La carrera de Iván Marulanda en las lides políticas comenzó de la mano de Luis Carlos Galán y hasta llegó al Congreso con el Nuevo Liberalismo. Tras el asesinato del entonces candidato presidencial, el político paisa pasó por la Constituyente de 1991 y varios cargos de Estado. Incluso llegó a ser la fórmula vicepresidencial de Horacio Serpa en 2006.

Después de volver al Congreso como senador en 2018, esta vez por la Alianza Verde, Marulanda volvió a dar importante debates y propuestas, como los relacionados con la Renta Básica. Ahora último ha venido expresando su intención de aspirar a la Presidencia, tanto que es uno de los seis precandidatos de los verdes que esperan ganar la nominación e ir a una consulta en la llamada “Coalición de la Esperanza” , una convergencia de movimientos de centro y centroizquierda. En diálogo con El Espectador, el senador habla de su aspiración, el panorama en la Alianza Verde y las negativas a unirse a Gustavo Petro en una sola consulta.

¿Cuál es el ambiente hoy en la Alianza Verde para escoger candidato, tras el cambio de estrategia? Hay quienes dicen que se le está preparando el camino a Fajardo...

No, la Alianza Verde es un partido muy nuevo y está encontrando sus formas de tomar decisiones. Estamos desde el mes de agosto del año pasado en esta conversación sobre cómo llegar a una candidatura presidencial y una coalición para las elecciones de 2022. Es un partido que tiene la aspiración de encontrar consensos en algo que es muy difícil. Por eso se ha demorado el tema, pero nunca hemos estado con el interés de proteger la candidatura de personas que no pertenecen al partido. Lo que se está buscando es encontrar nuestra propia expresión de candidatura en un proceso democrático. Eso es lo que ha complicado las decisiones, porque se ha explorado distintos caminos.

¿Qué tan cierto es que Sergio Fajardo y Ángela María Robledo iban a entrar a la Alianza Verde a mitad de año?

Hay un aspecto que no se ha visto con claridad y es que la Coalición de la Esperanza, que la venimos construyendo desde el 2019 -inclusive empezó en mi casa con varios de sus miembros-, hay algunos que no tienen personería jurídica: ni Galán, ni Fajardo, ni Ángela María Robledo, ni Cristo. Entonces, la solución que se ha encontrado es que la Alianza, después de escoger su candidato, se abra para que estas personas entren y tengan la manera de obtenerla, para ir a la consulta popular en marzo de 2022.

El origen de la Alianza Verde viene de la unión del antiguo Partido Verde y Progresistas, el movimiento de Gustavo Petro, ¿esas figuras que vienen del petrismo le juegan una mala pasada al partido para definir su candidato?

No identifico ahí la influencia de Petro y de la tradición de la que hablan. Es una convergencia de muchas vertientes políticas en un partido fresco y nuevo, que no tiene los vicios de los partidos tradicionales. Pero no veo que haya una tradición o influencia de nadie en particular en la colectividad.

Dice que no tienen los vicios de otros partidos, pero algunos, como el representante Inti Asprilla, hablan de que no se está escuchando las bases y que las decisiones solo las toman los de arriba...

En la Alianza hay personas que quieren que vayamos hacia una coalición con esos sectores de izquierda que lidera Petro. Hay otros que queremos que vayamos a una coalición con sectores que no estén vinculados a esa polarización de extrema izquierda y de extrema derecha. Queremos mirar hacia adelante y no hacia atrás, como esos sectores en conflicto, que siempre están en una pelea referida a su pasado. La gran mayoría quiso que hiciéramos la coalición con los sectores progresistas democráticos que no están en la polarización. Dentro del partido hay personas que quieren que esa deriva fuera hacia una coalición con la izquierda, pero son minoría.

¿Por qué no llegar a primera vuelta con un candidato de una elección interpartidista que incluya a Petro?

Por una razón, en mi opinión personal: en Colombia hay una guerra, hace más de 50 años, con un sector de extrema izquierda que ha estado en el monte y que ha empuñado las armas, y también hay un sector de extrema derecha que desde el Estado también ha hecho la guerra sucia -falsos positivos, desapariciones, de las alianzas con el paramilitarismo-. Ambos tienen una expresión democrática. Esas dos fuerzas que han estado en esa guerra sangrienta y sucia son las que tienen una expresión en las elecciones. Pero va a ser el reflejo de los odios y la guerra y nosotros no podemos terminar afiliándonos a esa guerra. Entonces, no vamos para allí nunca. En cambio, hay un sector democrático que quiere el cambio y tener una expresión hacia la igualdad, que no está incluida en esa historia sangrienta. Queremos darle al país la posibilidad de buscar un camino que permita superar los odios, que hasta los vemos en el Senado, donde se dicen cosas terribles de lado y lado. Eso se está reflejando en esta campaña y en la definición del poder.

Yo también digo que ese sector de la derecha que tiene el poder tiene en sus manos la chequera del Gobierno, las mayorías del Congreso, la Procuraduría, la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Fuerza Pública -que ha jugado un papel militante en la guerra-, y apoyos en los sectores paramilitares. Y ese sector no se va a dejar quitar el poder de los de la extrema izquierda, de los que son enemigos acérrimos y que lograron meter a la cárcel a Álvaro Uribe. La extrema derecha seguramente pensará en su paranoia que, si la izquierda fue capaz de meter a un expresidente todopoderoso, ¿qué les ocurriría en el momento que tenga el poder? Entonces, la defensa de sus predios va a ser a muerte. El encuentro entre esos dos extremos no será democrático sino un duelo a muerte. Y no queremos jugarle a eso porque sería un suicidio en este país. Tenemos que encontrar un colchón de seguridad que diga que no nos interesa esta guerra, pero que sepan que no los vamos a perseguir sino que estamos pensando en el futuro de Colombia. No somos una amenaza para un solo sector, sino para el status quo. Pero no es una amenaza de odios y de vendettas personales.

Hay un sector que dice que, si no llegan unidos, se va a perder contra el uribismo...

No, yo creo que la primera vuelta no va a dar un triunfador definitivo, es imposible en Colombia que hoy alguien gane en primera vuelta. Vamos a ir a esa primera vuelta y estoy convencido que este sector democrático y progresista, que representamos en a Coalición de la Esperanza, ganará el derecho a la segunda vuelta. Ahí vamos a estar unidos con sectores de centro-derecha e izquierda alrededor de esta propuesta progresista que no está en la polarización. Vamos a ganar la presidencia.

¿Y si Petro es el que pasa a segunda vuelta, lo apoyarían?

Seguramente sí, y tendríamos que hacer un acuerdo programático. Ahora, nuestra pregunta es si él nos apoyaría a nosotros si somos los que pasamos a segunda vuelta. Eso debe ser con reciprocidad. Es un pacto tácito porque no sabemos quién va a ganar, aunque creemos que nosotros lo vamos a hacer. Es una voluntad que ellos deben hacer explícita.

Más allá de lo que hablaba sobre los dos extremos, ¿hay otros elementos insalvables con el petrismo para no pensar en acercarse en primera vuelta?

No, nosotros estamos todos los días en el Congreso juntos. Firmamos proposiciones y proyectos juntos. Hacemos debates de control político juntos. No hay diferencia programática y es la historia que ellos tienen y que nosotros tenemos. Allá están actores que vienen de la guerra armada, mientras que nosotros no hemos empuñado un fusil, pero siempre hemos estado en la lucha por el cambio. Ellos también, pero tienen esa marca en la memoria de este país. Pero es que también es una marca en el temperamento de estos actores políticos. Esa diferencia de carácter e histórica es la que nos hace estar en lugares diferentes de la política. Pero el aspecto programático es similar.

Habla de esa marca de la guerra, pero, ¿acaso no la tiene Antonio Navarro Wolf, exguerrillero del M-19 y hoy presidente de la Alianza Verde?

Pero él lleva más de 30 años de tener un testimonio democrático absolutamente transparente y respetuoso. Navarro fue senador, gobernador y hasta fue presidente de la Asamblea Constituyente . Nunca se le ha oído un insulto o un desafío contra nadie. En cambio a estos actores sí. Es más, ahí están las fuerzas de las antiguas Farc, que están recién llegadas del proceso de paz, y que tienen muy frescos episodios muy afrentosos frente a la historia, como el asesinato de Álvaro Gómez y otros actos que pasaron, que están saliendo a la luz pública y que van a jugar en la conciencia ciudadana en la definición de su voto. No queremos estar comprometidos ahí.

Ya que usted menciona a las antiguas Farc, uno habla con el Partido Comunes y ellos dicen que “no entendemos por qué apoyan el proceso de paz, pero no nos dejan participar con ustedes”...

Una cosa es reconocer su derecho a desempeñarse en una escenario democrático, respetar su voluntad de hacerlo, y otra muy distinta es comprometerse en una acción práctica y política con ellos. Es muy distinto y lo que hemos hecho siempre, a lo largo de la vida, es propiciar esa paz y después respetarles su derecho a ejercer política. Pero compartir responsabilidades políticas y electorales tiene unas implicaciones que no nos parecen consecuentes con nuestra manera de haber hecho y hacer política. Mi generación es la de los años 60, la de los movimientos revolucionarios, y nunca participé de esa intención. Nunca estuve de parte de la acción armada. Así me he mantenido a lo largo de 50 años de carrera política.

¿Cómo está el panorama para Iván Marulanda frente a esa posible consulta interpartidista?

Yo veo la política siempre desde una forma muy positiva, sobre todo desde mi responsabilidad de aportar todo lo que pueda de reconocimientos, de activismo, de energía, para la construcción de un cambio en este país. Siempre he estado en la inconformidad y en la oposición democrática. Eso es lo que he aportado y lo que voy a seguir aportando. Yo no hago cálculos, solo todo el esfuerzo para ganar. Espero que se den las condiciones sanitarias para salir a hacer campaña, porque en confinamiento es muy difícil, pero espero que haya rápidamente condiciones para poder salir a las calles y que con mi mensaje pueda convencer a las fuerzas que me permitan ganar el derecho de gobernar este país. Ese es mi plan político, pero no estoy en una lucha desenfrenada de vida o muerte. Toda mi vida he ganado y perdido. Estuvimos en las puertas del poder con Luis Carlos Galán, íbamos a tener la Presidencia y protagonizar un gran cambio en el país, y nos mataron. Pero aquí sigo luchando por construirle a este país un futuro mejor.

Son seis precandidatos de la Alianza Verde, ¿qué pone usted de más que ellos no tengan?

Mi historia y mis conocimientos del Estado. Conozco el Estado en todas sus instancias: el municipal, cuando fui alcalde y concejal; el departamental, cuando trabajé en la gobernación de Antioquia; el nacional, cuando trabajé en Planeación Nacional y el Ministerio de Agricultura; en el exterior, como embajador ante las agencias de las Naciones Unidas. También fui congresista y constituyente. Conozco todos los planos de la política y del Estado. Además conozco la historia de este país, porque la he vivido en carne propia y la he estudiado. Todo eso lo puedo aportar con conocimientos y ganas del cambio.

Si no es usted, ¿de quién se pondría la camiseta después de las interpartidistas de marzo de 2022?

Del que gane. Es una gente maravillosa y yo fui uno de los que los convoqué en mi apartamento en 2019. Hemos hecho reuniones, construyendo, y se ha hecho una convocatoria a partir de unas afinidades. Para mí, cualquiera que gane es una gran opción y va a tener toda mi solidaridad y apoyo.

Usted estuvo en las filas de Sergio Fajardo y hay quienes dicen que es su “infiltrado” en los verdes y que le está ayudando a restarle voto a los demás...

No es verdad. Yo tengo muchos más años que él en la política, más de 50, y un pensamiento propio que no permite que nos confundan. Somos dos personas e historias distintas, tuvimos un tiempo en que recorrimos un mismo camino juntos, pero es muy breve si lo comparamos con mi recorrido histórico y mi manera de pensar. Es más, si yo estuviera haciéndole el juego, estaría apoyándolo en su interés de la candidatura, pero lo que yo estoy haciendo es competir con él.

Usted mismo dice que compartieron historia, ¿no se quitarán votos entre ustedes, ya que comparten parte del electorado?

No creo. Él tiene muy consolidado el movimiento al que yo no pertenezco y pues esa votación le pertenece. Yo tengo una historia más democrática, más amplia, sin que este acotada en una fuerza política en particular sino en una opinión pública que piensa que mi temperamento, mi discurso y mi pasado les genera la suficiente confianza para votar por mí. Él tiene una militancia y un movimiento a su nombre, yo no lo tengo. Él va a tener su votación, y yo tendré la mía, que va a estar en un contexto más abierto, que apunta a la opinión libre y no a un movimiento. Vamos a ver qué pasa.

Todo este asunto del voto en blanco y lo de irse a ver ballenas, ¿le costará a Sergio Fajardo?

Seguramente le está costando desde ya. Todo lo que uno hace en la política y en la vida le cuesta para bien o para mal. Eso son acontecimientos muy marcados que seguramente tendrán consecuencias. En todo caso, representamos temperamentos e historias diferentes. Yo respeto su recorrido e historia.

Uno lee las encuestas y no entiende por qué usted aparece con números de desfavorabilidad tan altos, ¿tienen alguna razón para que pase esto?

Es evidente: tengo el mismo apellido de Tirofijo. Manuel Marulanda estuvo en la escena política haciendo destrucción más de 50 años y eso marca la historia. Hay una asociación indiscutible. Inclusive, soy Marulanda Gómez y normalmente me dicen Marulanda Vélez, que era como le decían al líder de las Farc. Hay una asociación inconsciente y muy perversa que me ha costado en la vida. Es un tema reflejo que le hace pensar a la gente que es la misma persona o que soy familia de él.

¿Hay forma de quitarse esa mancha?

Muy difícil, pero vamos a intentarlo. En el pasado ya lo habíamos identificado. Cada quien carga con las circunstancias de la vida, muy injusta porque yo no tengo relación con él y hasta es un nombre ficticio. Manuel Marulanda no era su nombre, era Pedro Marín. El Manuel Marulanda se lo puso como un alias y lo tomó de un líder sindical que había sido asesinado.

¿Todo lo que ha dicho confirma que usted no va al Congreso para 2022?

Esta consulta es en marzo, el día de las elecciones de Congreso. Esa es la decisión y tengo la mejor disposición de llegar a esa consulta, lo que implica que no volverá al Senado. Es el momento y es el escenario que he buscado robustecer.

Habla de su salida del Congreso, pero está demostrado que sin las mayorías allí no hay un verdadero cambio...

A estos casos es que me refiero que deben ser evaluados en su momento, porque es correcto que sin un Congreso que no dé viabilidad a las propuestas de cambio, poco se hace. Tenemos que evaluar para organizar una lista que dé gobernabilidad a un candidato de la coalición.