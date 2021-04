“Queremos las circunscripciones especiales de paz”: Víctima a presidente Duque

En el evento presidencial para conmemorar este 9 de abril, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, le reiteró al presidente que “las víctimas también tenemos derecho a tener voz en el Congreso”.

Además de las conmemoraciones en homenaje a las víctimas, este 9 de abril también sirvió para que una de ellas alzara su voz de preocupación de frente al presidente Iván Duque. En el evento presidencial del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, le recordó al primer mandatario que si bien reconocen el trabajo del Ejecutivo para resarcir a las más de las 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en el país, hay una serie de asuntos que les inquietan, entre ellos, las curules de paz que siguen en veremos.

“Queremos agradecer este acto de reconocimiento en un día tan importante para las víctimas en Colombia. Pero no nos queremos ir sin antes transmitirle rápidamente, algunos temas de la política pública que nos están preocupando. Queremos las circunscripciones especiales de paz. Es un derecho que tenemos. Está contemplado en el Acuerdo de Paz y creo que las víctimas tenemos derecho a tener voz en el Congreso, como se acordó”, dijo Burgos en los micrófonos del evento, en el que estuvieron presentes varias voceros de víctimas y funcionarios del Estado como Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los Derechos Humanos, Daniel Palacios, Ministro del Interior, Ramón Rodríguez, director general de la Unidad de Víctimas, y el presidente Iván Duque.

“Ojalá sea usted, antes de irse [del Gobierno], el que nos entregue las curules a las víctimas de este país”, agregó Burgos sobre las 16 circunscripciones especiales que debían dárseles a las víctimas en el Congreso, pero que fueron hundidas en 2017 por cuenta de jugadas en sus debates. El asunto ahora está en manos del Consejo de Estado.

El coordinado de la mesa nacional de víctimas también le mencionó al jefe de Estado y a los asistentes al evento otras preocupaciones, como la formulación de la Ley de Víctimas, recientemente prorrogada para que tenga vigencia 10 años más, la situación de esta población en los programas del Estado y su aparición en el Sisbén, y la ausencia de sus necesidades en la Ley de Regalías.

“Queremos hoy solicitarles para que se siga revisando el aplazamiento de las elecciones de las mesas de víctimas de todo el país, porque consideramos que la pandemia sigue y no hay condiciones para hacerlas este año, además, tampoco existen las condiciones de orden virtual en la ruralidad de nuestro país. Igualmente, tenemos preocupación frente al Sisbén. Nos están sacando de él, de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción y de los demás programas porque estamos cayendo en unos puntajes que realmente no tenemos y no sabemos por qué está pasando. Estamos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para que las víctimas tengamos un régimen especial en el Sisbén”, agregó.

Frente a la Ley de Víctimas, Burgos expresó que: “sobre el conpes para esa ley no hemos visto cifras en dinero, programas y propuestas, que debe tener esta ley en los próximos 10 años. Y en la Ley de Regalías, quedaron los compañeros indígenas, los afro, pero las víctimas no”, comentó, refiriéndose finalmente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales, un fenómeno que no cesa en Colombia.

La respuesta de Duque

En su intervención, el presidente Iván Duque no se refirió a las preocupaciones de Burgos. Aunque enumeró una serie de avances y medidas protectoras para las víctimas del país, tampoco tocó la situación de las circunscripciones de paz. “El verdadero apoyo a las víctimas empieza por decir ya basta a cualquier expresión de violencia que pretenda generar incertidumbre en el hogar colombiano”, insistió en su discurso.

Insistió en que Colombia no es una sociedad violenta, sino pacífica, que se ha visto herida por algunos pocos, y que su gobierno tiene una “vocación reparadora”. Esta, dijo, “se ve de manera clarividente con la extensión de la ley 1448 hasta el año 2031 (Ley de Víctimas), que se ve materializada con las reparaciones colectivas y la reparación individual, plasmada en los distintos programas sociales, que tienen un elemento diferenciador para llegar también a las víctimas. Esa reparación debe partir para que todos los colombianos le exijamos a los victimarios que aporten recursos para reparar, que no los oculten”, sostuvo.

En ese sentido, Duque enfatizó que, lastimosamente, la reparación se ha dado solo de parte del Gobierno y no de los victimarios. Una vez más, aprovechó el espacio para referirse a los incumplimientos por parte de quienes dejaron las armas. “Existe una triste desproporción porque es el Estado el que ha asumido la mayor parte de esa tarea, pero que poco hemos visto de los victimarios aportar sus bienes y recursos para reparar”, repitió.

“El principio de no repetición depende de la verdad, justicia y reparación. Si no hay justicia proporcional y efectiva será muy difícil que en nuestro país se dejen de presentar hechos de violencia porque ven un espejo [en las penas de la justicia transicional] y quieren los mismos tratamientos y privilegios. Y si bien es cierto que se valora el proceso de reincorporación y que lo debemos acompañar, los máximos responsables también deben dar el ejemplo y tener penas proporcionales y efectivas por el derecho penal”, expuso.

En redes, le cayeron varias críticas al primer mandatario por haber trinado un mensaje con sus condolencias por la muerte del príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, antes de expresar solidaridad con las víctimas por el día en que se conmemoran.