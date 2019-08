Radican seis proyectos que promueven hábitos de vida y nutrición saludables

Congresistas de partidos como la Alianza Verde, FARC, Unión Patriótica (UP), Partido Liberal, Partido Conservador, Polo Democrático, MAIS y Colombia Justa Libres radicaron en la mañana de este miércoles un paquete legislativo enfocado en la implementación de programas para la promoción de hábitos de vida y nutrición saludable.

“Este es un paquete de medidas que se ha venido trabajando desde la legislatura pasada. Decidimos invitar a varios partidos políticos para que nos acompañaron en estas iniciativas que hemos venido trabajando con la sociedad civil. Lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida de los colombianos, disminuir el gasto de seguridad social o trabajar en la promoción y prevención en salud”, expresó el senador Juan Luis Castro Córdoba, de la Alianza Verde, uno de los autores de las iniciativas.

En total, son seis iniciativas, que, según algunos de los parlamentarios, están pensadas para los niños y niñas y las generaciones futuras. El primero incentiva la lactancia materna y prácticas óptimas de alimentación infantil para “lograr una nutrición segura, adecuada y suficiente, fomentar la alimentación saludable, prevenir el sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles”.

Un segundo proyecto plantea la adopción de una estrategia “para propiciar entornos alimentarios saludables en las instituciones educativas de los niveles de preescolar, básica y media”. Con este se busca que las instituciones educativas en el nivel de preescolar, básica y media cuenten con programas que garanticen entornos alimentarios saludables y ofrezcan una alimentación balanceada a los estudiantes.

La tercera iniciativa radicada busca adoptar “medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir Enfermedades No Transmisibles”. El proyecto pretende determinar medidas de salud pública y garantías para el derecho a la alimentación y la nutrición adecuadas “en lo referente a información para la alimentación saludable, etiquetado de alimentos, amplia divulgación de información en salud pública, prevención de consumos nocivos desde la primera infancia a través de la restricción de la publicidad de ciertos productos dirigida a niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de la participación ciudadana”.

Este proyecto tiene relación con el que se había presentado anteriormente, que fue conocido como de comida chatarra o de etiquetado y que, finalmente, se hundió en el Congreso de la República.

La bancada multipartidista radicó un cuarto proyecto que busca la inclusión de información mínima por parte de los productores y proveedores de bienes y servicios de productos que hayan sido genéticamente modificaciones o contengan organismos genéticamente modificados (OGM).

El quinto proyecto busca adoptar medidas de salud pública y crear políticas de nutrición saludable, desincentivando el consumo de ciertos productos que podría ser perjudiciales para la salud con base en la evidencia científica que exista en cada caso. Por último, se radicó una iniciativa que pretende implementar medidas de salud pública relacionadas con el tabaco, para reducir los daños que causa este en la salud. Involucra productos de tabaco, tabaco calentado, sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina.

“Estos proyectos están hechos básicamente pensando en nuestros niños, en las generaciones que vienen, y que están creciendo. El Estado debe garantizarles una alimentación adecuada y no robarse la plata en corrupción, y las empresas de productos alimenticios deben dejar de pensar solo en su enriquecimiento y ofrecer información sobre lo que contiene cada alimento y no engañar a las mamás, y mucho menos a los niños, solo para que les compren”, comentó la senadora Aída Avella, de la UP.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, explicó: “Este paquete de proyectos permite que, desde la ley colombiana, se promuevan hábitos de vida saludables y se prevengan enfermedades de alto riesgo como el Cáncer, la diabetes, la obesidad, enfermedades respiratorias. Incluso, la implementación de estas medidas le permitiría al sistema de salud abaratar costos en los tratamientos de estas enfermedades. Este es un paquete de proyectos robusto que nos ahorra complicaciones de Salud más adelante.”

En ese mismo sentido, comentó el senador Feliciano Valencia. “Se requieren generar condiciones para el bienestar de la ciudadanía. Cada vez hay más evidencias que en el comer, está el vivir, así que una alimentación sana nos permitirá una vida más saludable. Esperamos que el Congreso apruebe estos proyectos que en Colombia estamos en mora de legislar en esta materia", dijo.

“Es necesario que el Congreso de la República le cumpla a los niños, niñas y padres de familia, este paquete normativo es producto de un trabajo de las organizaciones sociales que propenden porque se adopte un modelo de salud preventiva y no reactiva, con el fin de que se garantice una mejor calidad de vida", expresó el senador opositor Gustavo Bolívar.