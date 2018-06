Santos le pide al Senado que vote el proyecto

¿Realmente se destrabó la reglamentación de la JEP?

Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil

Todo parece indicar que para las bancadas en el Senado que se han opuesto a la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aún no es suficiente la explicación que la Corte Constitucional dio al presidente electo, Iván Duque Márquez, sobre sus preocupaciones en torno a vicios de trámite si se aprueba la iniciativa. Según explicó Alejandro Linares, presidente del alto tribunal, “el trámite legislativo de la ley de procedimiento de la JEP no depende del control de constitucionalidad que se surte ante este tribunal sobre la ley estatutaria de la administración de justicia en la JEP”.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se había convertido en un punto fundamental luego de que los congresistas afines al nuevo presidente pidieran aplazar la discusión del proyecto hasta que se posesione el nuevo Congreso. Una postura que venía defendiendo Duque en campaña tras argumentar que se estaría legislando sobre una ley que no existe.

Al final, la Corte le terminó hallando la razón al Gobierno, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dio por sentado, luego de lo dicho por la Corte, que “ya no habría más razones para que no se le dé trámite en el Senado de la República al proyecto que fija las normas de procedimiento de la JEP”. Sin embargo, ¿cómo llegó ese mensaje a los opositores en el Congreso? ¿Significa realmente el destrabe de la discusión en Senado, que es el paso que le resta?

Le puede interesar: “No hay más razones para no tramitar ley de procedimiento de la JEP”: Gobierno

El senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, declaró que no es suficiente la información brindada por el tribunal, sino que para su colectividad “es necesario conocer el pronunciamiento de la Corte sobre cada uno de los artículos de esa ley estatutaria para que no vaya a haber contradicciones entre ella y la ley de procedimiento”. Agregó en diálogo con El Espectador que la intención de aplazar la votación es que “hipotéticamente todos los artículos de esa ley estatutaria podrían ser declarados inconstitucionales o modificados por la Corte Constitucional, dándoles una interpretación que puede caer en contradicción en lo que se disponga en la ley de procedimiento. Lo más lógico y pertinente es que la Corte prontamente dé a conocer su fallo para tener una base firme sobre la cual discutir la ley de procedimiento en el Congreso”.

Algo similar se considera desde Cambio Radical, partido que desde el principio no estuvo de acuerdo con los términos en los que se había planteado en la justicia para la paz. El senador Carlos Fernando Motoa sostiene que el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de un comunicado, no tiene ninguna fuerza jurídica ni vinculante y que es extraño que un tribunal haga un concepto de esa forma y no por medio de una sentencia. “Es una acción atípica. Sería distinto que se haga una aclaración a través de una mesa intersectorial que trabaje un punto específico. La discusión está aplazada también hasta que la comisión que se integró para discutir ese asunto tenga una posición al respecto”, explicó Motoa. En ese mismo sentido, dejó claro que las críticas de Cambio Radical a la JEP han sido constantes y no se trata de una voltereta de última hora.

Lea también: Paz, Hidroituango y finanzas, los ejes del empalme

Un poco más allanado está el camino desde los conservadores, quienes también han presentado reparos a la JEP. Para el senador Jorge Hernando Pedraza, los azules nunca han sido enemigos de la reglamentación de la justicia para la paz, tanto que votaron favorablemente la estatutaria, pero sí considera que ha habido errores en el procedimiento y que el domingo 17 de junio hubo un mandato claro: que más de 10 millones de colombiano piden un cambio de rumbo y unos ajustes a lo acordado con la desarmada guerrilla de las Farc. “El concepto de Linares abre un camino de facilitación. Segundo, en el encuentro de Santos y Duque, seguramente, se tocó el tema a tal punto que el presidente electo delegó a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, para que haga una revisión y que se busque un consenso sobre el articulado”, señala Pedraza.

No obstante, también está convencido de que no pasaría nada grave si la reglamentación la hace el nuevo Congreso y la sanciona el nuevo presidente. Además, aprovechó para lanzar críticas a la JEP: “Ya a Jesús Santrich no lo extraditaron porque la JEP hizo la reglamentación a su acomodo, casi que garantizando impunidad. Y el señor que voló El Nogal y dejó tantas víctimas se fue de vacaciones a Islas Margarita. Ya nos han demostrado lo que puede hacer la JEP, así que da lo mismo si la reglamentación se demora unos días más o unos días menos”.

Las declaraciones de Linares sí abren una esperanza para quienes apoyan sin restricciones la aprobación de la reglamentación. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, lo que había es una “argucia que intentaba dilatar el procedimiento”. Ahora, con la claridad de la Corte, espera que “la comisión que estaba designada por el Centro Democrático vaya en el sentido de lograr rápidamente destrabar el trámite”. Además, advirtió que cualquier medida que se tome de ahora en adelante demostraría un ánimo dilatorio para entorpecer el trámite y que el Senado debería acoger el texto de la ley de procedimiento aprobado en Cámara y evacuar en una sola sesión. Cepeda resalta también lo dicho por el presidente Santos luego de la reunión con Duque, y es que ninguna modificación puede alterar la esencia de los acuerdos.

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, no prevé que el pronunciamiento de la Corte pueda cambiar el camino de la reglamentación de la JEP y acusó al presidente Santos de dormirse al momento de impulsar el proyecto cuando se tenían las mayorías. “Quedé aterrado de ese desdén que el presidente ha tenido con el proceso de paz después de noviembre. No le importó perder las mayorías ni las curules de paz. Ahora se viene a preocupar, cuando ya no hay mayorías. Lo que ocurre hoy lo advertí 15 días antes de las elecciones”, señala Benedetti, y concluye que el mayor problema de todo es que “el Centro Democrático no quiere que la JEP funcione”. La petición de Santos al Senado ayer, y especialmente al Centro Democrático, fue que cumplan con su palabra, que cumplan con el acuerdo, que se cumpla con las víctimas del conflicto y que se vote la reglamentación de la JEP. ¿Irá Iván Duque en ese mismo sentido?