Juan Fernando Cristo le pide al Gobierno retirar la reforma política

-Redacción Política

El exministro del Interior y actual precandidato presidencial por el partido Liberal señaló que, con los tiempos que le quedan al ‘fast track’, no vale la pena insistir en la reforma política al considerar que ya no tienen relación con los objetivos del acuerdo de paz. "Se ha descuartizado la reforma hasta volverla totalmente inútil", dijo.

Para Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial del partido Liberal, el texto de la reforma política aprobado en la Cámara de Representantes ha sido “descuartizado” de tal forma que hoy es totalmente inútil.

En una carta enviada por el precandidato al presidente Juan Manuel Santos, Cristo señala que la resistencia por parte del Congreso ante los cambios que necesita el sistema político colombiano es bastante evidente y que las condiciones en las que se discute la reforma, como la proximidad a las elecciones y “los problemas que se tienen con las mayorías en el Legislativo”, hacen que sea imposible aprobar una reforma que pueda hacer frente a los escándalos de corrupción política y judicial.

“La distancia entre la reforma presentada inicialmente y el texto que hoy está en trámite es cada vez más grande (…) Son muchos más los cambios inconvenientes y las supresiones que se han introducido a esta reforma que la han desnaturalizado totalmente y que me llevan a concluir que, no sólo no cumple con los objetivos trazados en el acuerdo de paz, sino que tampoco adopta los cambios que el sistema político actual requiere para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus partidos e instituciones”, escribió Cristo en la misiva.

Por eso considera que no vale la pena invertir esfuerzos en sacar adelante la iniciativa y recomienda al Gobierno concentrarse en otros temas que también son urgentes como salvar el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). “A estas alturas es entonces más conveniente dejar esa tarea prioritaria al próximo gobierno y Congreso que deberán impulsar una reforma política y judicial que lamentablemente no se pudo concretar ahora”, concluye Cristo.

A pesar de que la reforma política pudo salir aprobada de la Cámara de Representantes, luego de numerosas sesiones en la Comisión Primera y luego en la plenaria, sufrió muchas modificaciones hasta el punto que un texto que inicialmente tenía más de 20 artículos quedó con solamente siete. De hecho, muchos artículos que contenía el texto inicial, y que fueron eliminados, atendían a las recomendaciones realizadas por la Misión Especial Electoral (MEE) creada luego de la firma del acuerdo de paz, precisamente, para sugerir los puntos fundamentales que debía tener la reforma política y electoral y cumplir con el punto dos del acuerdo de paz.

Asimismo, aunque desde movimientos como Voces de Paz se celebró la aprobación de la reforma tal como quedó, desde antes ya se hablaba sobre la lejanía que había entre lo que se estaba aprobando y las recomendaciones que había dado la misión. Por otra parte, varios de los congresistas han señalado que no es conveniente cambiar las reglas del juego electoral en una época en la que se inició la inscripción de listas al Senado y Cámara y cuando faltan pocos meses para que se den los comicios en los que se elegirá el nuevo Congreso.