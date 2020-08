Representante Edwin Ballesteros habría ordenado a su asesora votar por él en plenaria

Tras las críticas por sus colegas y las alertas de un trámite de vicio, el también presidente de la Comisión de Ética pidió comprensión porque estaba estrenando computador y presentó problemas para ingresar a la plataforma.

Este miércoles, en medio de la votación del proyecto que busca reglamentar las prácticas y el ejercicio de la medicina veterinaria y zootécnica en la plenaria de la Cámara de Representantes se presentó una discusión con relación a la presencia de personas que no tienen permiso de estar ingresadas en la plataforma Meet, por la cual esa corporación ha venido sesionando y votando en medio de la cuarentena.

El primero en alertar sobre esto fue el representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, quien después de cerrarse la votación de uno de los artículos del proyecto pidió una moción de orden. “Por favor para que la Secretaría General revise quiénes estamos en la sesión, quiénes están conectados y registrados. Preocupa que en el chat estén opinando personas que no son representantes y votando por colegas. Por favor, Secretaría, revise, los correos deben ser los institucionales”.

A su paso, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, le pidió que fuera más específico sobre quién se estaba refiriendo, en cuanto a que la intromisión de alguien que no fuera representante, ingeniero que acompaña las sesiones o miembro de la Secretaría y Mesa Directiva sería algo “grave para la institucionalidad”.

Juan Carlos Losada, también liberal, indicó que la persona de la que se refirió Ardila es Paola Roa que, según las denuncias, venía votando por el representante Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, por el chat interno de la plataforma a la que los espectadores de la sesión no tienen acceso.

Las alarmas se prendieron debido a que la plenaria ya había aprobado 17 artículos del proyecto y llevaba varias horas conectada en el trámite de este. Y, en caso de haberse sumado el voto de Ballesteros a través de Paola Roa, quien más adelante la identificaron como su asesora, todos los artículos estarían viciados.

“¿Por qué tiene acceso (Paola Roa) a esta plataforma? Pido que nos digan si están viciadas todas las votaciones”, dijo Losada. Igualmente Katherine Miranda (Alianza Verde) sugirió repetir las votaciones para no hacerle un daño al proyecto. Y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana, manifestó que lo sucedido “pone más en riesgo la virtualidad”.

El secretario de la Cámara, Humberto Mantilla, dio un parte de tranquilidad en cuanto no se contabilizaron los votos a nombre de Edwin Ballesteros dados por la asesora. “Hemos revisado el correo y en ninguna parte se ha registrado el voto que se refiere al doctor Ballesteros por el chat o de forma manual, pese a que está bajo el nombre de Paula Roa”.

Además de pedirle explicaciones al representante, Mantilla también sugirió ante la presidenta, Astrid Sánchez de Oca, investigar cómo y por qué estaba la asesora en reemplazo de Ballesteros. Después de otras voces reclamando lo mismo y recordando que el representante del uribismo es el presidente de la Comisión de Ética, el parlamentario por fin salió a dar explicaciones.

“Entiendo la preocupación de la plenaria. Creo que nadie ha sido ajeno a tener problemáticas cuando cambian de computador y tienen que instalarse de nuevo. Acá estoy con la asesora que le pedí el favor de seguir el rumbo de la plenaria. ¡Qué pena!, yo también me estoy graduando en estos temas de la tecnología y hoy estoy estrenando computador y que me pase este accidente no es motivo para que estén estableciendo esas dudas y comentarios, les pido a los compañeros un poco de comprensión y respeto “, dijo en un tono calmado.

Después con más ahínco y respondiéndole a la representante María José Pizarro, del MAIS, que le cuestionó su actuar en comparación con las declaraciones que ha dado como presidente de la Comisión de Ética con relación al apego y el respeto a la ley, dijo: “Dejen de pensar con malicia porque están llevando a este país a donde lo quieren llevar, por favor, nadie es ajeno a que le suceda esto, pongámosle un poco de buena fe, por cualquier mensaje nos dicen que somos unos corruptos. ¡Respetémonos!, estoy trabajando igual que ustedes, me respeta María José”.

Pizarro lo replicó y le recordó que delegar las funciones en la plenaria no es un asunto menor y que solo estaban pidiendo explicaciones para evitar el hundimiento del proyecto. La presidenta Sánchez de Oca pidió someter a consideración de la plenaria reabrir las votaciones de los 17 artículos tramitados hasta ese momento, pero con más de 100 votos los representantes negaron la proposición al considerar que la explicación del secretario dejaba libre de vicios la iniciativa que fue aprobada en su totalidad ese mismo día.