El congresista Jorge Gómez, del Polo Democrático, aseguró que el único que tiene 15 años de experiencia en el derecho es Carlos Camargo, lo que es un irrespeto por parte del presidente Duque con el Congreso.

En la coyuntura de la elección del próximo defensor del Pueblo, que se realizaría el 14 de agosto, el representante Jorge Gómez, del Polo Democrático y vicepresidente de la Comisión de Acreditación de la Cámara, denunció que solo un de los tres ternados cumple con el requisito de tener 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho.

“Ni la doctora Elizabeth Martínez ni la doctora Myriam Martínez cumplen”, manifestó Gómez. “Es imposible que la oficina jurídica de la Presidencia no conociera tan evidente y claro requisito, por lo que no cabe duda de que es una terna de uno y un irrespeto y una burla inaceptables para el poder legislativo”, manifestó el representante.

Para Gómez, este hecho es una actitud irrespetuosa del presidente Iván Duque con el Congreso. “Una terna de una porque de los tres solo uno cumple con los requisitos (…) Estamos ante un evento de una terna de uno y es un irrespeto. No se me escapa que la jurídica de la Casa de Nariño no iba a saber esta cosa tan elemental”, comentó.

Esa exigencia está contenida en el artículo 3 de la Ley 24 de 1992, que determina que quien aspire a la Defensoría del Pueblo deberá tener las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Valga aclarar que este lunes renunció a su aspiración Elizabeth Martínez, aduciendo “razones personales”. Por otro lado, todo se ha tejido alrededor de la candidatura de Carlos Camargo, actual director de la Federación Nacional de Departamentos, y una gran mayoría de los partidos con asiento en la Cámara han manifestado que le darán su apoyo.