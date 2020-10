El representante de los colombianos en el exterior negó que estuviese haciendo campaña a favor del candidato presidente y aseguró que solo ha decidido apoyarlo con su voto.

El expresidente Juan Manuel Santos fue el primero en denunciar que miembros del Centro Democrático y el gobierno de Iván Duque estaban poniendo la agenda bipartidista entre Colombia y Estados Unidos al hacer campaña directamente por Donald Trump. Los señalamientos fueron rechazados por los miembros de la colectividad y desde el Ejecutivo.

Esta semana se conoció la denuncia del periodista Tim Padgett, editor para las Américas de WLRN, sobre funcionarios colombianos que estarían haciendo campaña a favor de Donald Trump en la Florida. Ellos estarían usando el fantasma del castrochavismo para atemorizar principalmente a la comunidad latina en los Estados Unidos. Entre los mencionados está el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior Juan David Vélez.

“Estamos viendo un número creciente de funcionarios electos colombianos, en su mayoría de un partido de extrema derecha en Colombia, pero que es esencialmente el partido gobernante, involucrándose de formas que nunca antes habíamos visto en un gobierno latinoamericano, aquí en una elección estadounidense. Estamos viendo participación en las redes sociales, videos en las redes sociales que hacen campaña abiertamente para el presidente Trump”, expresó el periodista.

Para contrastar lo dicho por el comunicador, El Espectador tuvo un diálogo con el representante del Centro Democrático Juan David Vélez. Este, que tiene ciudadanía colombiana y estadounidense, aceptó su afinidad por el candidato presidente, Donald Trump, pero negó que esté participando de su camapaña.

¿Usted está haciendo campaña por Donald Trump en Estados Unidos?

Soy un ciudadano colomboamericano y como ciudadano privado en los Estados Unidos puedo mostrar mi simpatía con quien no solo comparto pensamiento ideológico sino visión de país y el mundo. Conozco que soy un ciudadano afiliado al partido Republicano. Ante esa situación puedo expresar qué le conviene a Estados Unidos, inclusive al mundo y las relaciones de este país con Colombia.

¿A través de estas campañas ha estado vinculado al movimiento Latinos por Trump o ha hecho otro tipo de campaña formal?

No, lo único que yo he mostrado es simpatía y mi expresión de que si voto lo haré por el presidente Trump para su reelección. No estoy participando dentro de la campaña de él.

¿Cómo ha sido el apoyo de otros miembros de su partido a Trump?

Lo único que he visto es que hay varios copartidarios de Centro Democrático que consideran que las relaciones con Colombia se fortalecerían si hay reelección de Donald Trump. Lo que he visto es comentarios a favor por medio de redes sociales de la elección del candidato presidente. Sin embargo, es bajo la óptica de afinidad ideológica más que involucramiento en la campaña electoral.

¿Ustedes realmente creen que Joe Biden puede llevar al castrochavismo, ese concepto que tanto han usado en Colombia?

Considero que la cercanía de Bernie Sanders con la campaña de Joe Biden es perjudicial para el sistema democrático de los Estados Unidos. Precisamente tiene políticas económicas con afinidad a las aplicadas en Venezuela y en Cuba, que podrían generar una repercusión negativa al poderío económico de los Estados Unidos. Por eso creo que, más allá del mensaje que lleva la campaña de Joe Biden sobre el tema del castrochavismo, considero que el acercamiento ideológico entre Biden y Sanders es muy peligrosos para el futuro de Estados Unidos.

Normalmente Colombia se ha caracterizado por la agenda bipartidista, ¿no cree que esa tendencia podría verse afectada por la afinidad del Centro Democrático con Trump?

De ninguna manera, recordemos que en el 2016 el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó públicamente su afinidad y su intención de que le convenía más a Colombia la elección de Hillary Clinton en vez de Donald Trump. Esto no perjudicó en las relaciones bipartidistas, que son de Estado. Las opiniones y la afinidad ideológica no implica que en una democracia no se pueda trabajar con los dos partidos de los Estados Unidos. Mi afinidad ideológica y apoyo a un candidato no me va a frenar mi trabajo con demócratas y republicanos como lo he venido haciendo durante los últimos dos años.

Usted menciona a Juan Manuel Santos y él fue una de las personas que denunció que supuestamente desde el gobierno Duque se estaría haciendo campaña por Donald Trump. ¿Usted es testigo de ellos o ha participado de algo así?

De ninguna manera. El presidente y la Cancillería mantienen una relación diplomática y respetuosa. De ninguna manera he visto, he sido participe, ni me han invitado a tener algún tipo de injerencia puntual en la elección de los Estados Unidos.

¿Qué pasa con la relación entre Colombia y Estados Unidos si gana Joe Biden y ustedes han apoyado a Trump?

Considero que lo que hay que recalcar es que el voto colomboamericano está tomando relevancia en un estado clave, como lo es la Florida, para la decisión de quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. En el caso de que sea reelegido Donald Trump fortalecería unas relaciones que se están trabajando de una forma muy coordinada y muy positiva entre Colombia y Estados Unidos. En caso de que sea Biden, toca ver cuál será la prioridad en la región y con Colombia, donde sin duda alguna donde la relación será cordial y seguiremos siendo el aliado histórico de Estados Unidos en la región.

Uno ha visto la posición de Trump con los latinos, incluso ha llegado a ser dura. ¿Por qué, a pesar de esto, apoya a Trump?

La respuesta es que el presidente Trump cree en la ley y en el orden. También, cree en la migración ordenada y cree que el trabajo ha realizado en el área económica termina siendo positivamente al pueblo de Latinoamérica que vive en los Estados Unidos. Esa es la votación que vota por Trump, no la que vive por fuera de los Estados Unidos. Hay que entender que los americanos eligen su presidente y no los latinoamericanos.