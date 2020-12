¿Quiere o no el presidente Iván Duque sacar adelante en el Congreso la posibilidad de morir dignamente? El representante liberal que impulsa esta iniciativa en la Cámara, pide al Ejecutivo sumarse a ella, si “de verdad” busca que esto sea ley.

Una vez más, el Congreso discute si aprobar o no la eutanasia, un tema que por convicciones morales despierta amores y odios que han impedido que se decida sobre él, a pesar de que hace 23 años la Corte Consitucional instó al cuerpo colegiado a hacerlo.

(Lea: Eutanasia: la deuda de 23 años del Congreso)

Por cuenta del derecho a “morir dignamente”, el representante Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, ha presentado y liderado un proyecto para este cometido, que actualmente está a la espera de ser discutido en segundo debate, en la Cámara de Representantes. “Podemos decidir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad”, es la consigna que repite el legislador a sus compañeros para que apoyen su propuesta.

Y a pesar de que por tiempos el proyecto aún puede continuar su trámite hasta el 20 de julio de 2021, fecha en la que acaba esta legislatura, Reyes Kuri hizo desde ya un llamado al Gobierno nacional, directamente al presidente Iván Duque, para que exprese su postura frente a la iniciativa, y si de verdad va a impulsarla o está solo está actuando para “cumplir la sentencia de la Corte”, cuestionó el parlamentario.

Esto a propósito de que además de su proyecto, el Gobierno hace poco presentó su propia iniciativa para legislar la eutanasia, algo que, según Reyes Kuri, no aporta a que se surta un trámite positivo a favor del derecho a morir dignamente, pues “se duplican esfuerzos en vez de optimizarlos”, manifestó. En ese sentido, pide al Gobierno que en vez de impulsar dos propuestas por separado que buscan lo mismo, se una a su iniciativa que ha avanzado en la discusión en el Capitolio.

(Para ampliar el tema: Gobierno radica en el Congreso proyecto para reglamentar la eutanasia en Colombia)

“Le he dicho al Gobierno que si en verdad quiere sacar adelante el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia, que se una a nuestros proyecto porque va más adelantado, y ya se dieron las discusiones y se añadieron los aportes de los congresistas. No tiene sentido que presenten otro proyecto por el Senado”, indicó Reyes Kuri, añadiendo que su llamado al Ejecutivo es para unir esfuerzos.

No obstante, no deja de generar suspicacia al congresista liberal la actuación del Gobierno. “No pienso que sea una ‘jugadita’, pero el Gobierno debe ser claro en su posición frente a la eutanasia. Lo que yo siento es que no le interesa a presidente IVán Duque reglamentar este derecho. Es respetable su postura al respecto, pero para mí esto se le debería garantizar a todos los colombianos”, aseguró.

(Para leer: El amor y la eutanasia)

Ahora, con su petición, Reyes Kuri puntualizó en que es esencial llevar a cabo el segundo debate la próxima semana, antes de que llegue el 20 de diciembre y se acabe este semestre legislativo. “Técnicamente, el proyecto no se hunde así no se discuta en este período, pues tenemos hasta junio de 2021. Pero en la práctica, si no le damos segundo debate ahora, será muy difícil que el próximo semestre le demos tres debates al proyecto. Si el Gobierno no lo impulsa, con mayor razón el Congreso no se va a mover a través de las bancadas y no lo va a aprobar”, advirtió el representante liberal.