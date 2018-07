Representante Prada da detalles del caso por el que renunció Uribe al Senado

El congresista huilense, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, asegura que nunca violó la ley y que no va a renunciar a su curul en la Cámara de Representantes.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, le salió al paso al llamado a indagatoria que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia por el proceso que se le sigue a él y al expresidente Álvaro Uribe por la presunta manipulación de testigos.

Prada figura en una serie de grabaciones que están en manos de la Corte, como el supuesto intermediario entre el expresidente Uribe y una persona que servía de puente con Juan Monsalve, testigo clave del caso. “Invito al presidente Uribe para que no reinicie. Colombia lo necesite”, expresó Prada en diálogo con la W Radio.

Prada sostuvo que a diferencia de Uribe no piensa renunciar a su curul e incluso le pidió al expresidente recapacitar y no abandonar su puesto en el Senado. “Tengo plena tranquilidad en que no hemos cometido ningún delito”, afirmó Prada.

El congresista huilense fue enfático en que nunca visitó a Monsalve en la cárcel, eso sí, reconoció que un amigo suyo lo buscó para solicitarle que atendiera a un señor que tenía información muy importante para la defensa de Uribe.

“El 20 de febrero, estando en Bogotá, el señor Rodrigo Vidal. Un hombre de bien de Garzón, me puso mensajes diciéndome que necesitaba hablar conmigo porque tenía una información muy importante”, relató. Prada mencionó que entre quienes intercedían para que hiciera la mediación estaban un señor Mauricio Marroquín, Hugo Tovar, Rodrigo Vidal y Carlos López. De este último, asegura que es un amigo de Juan Monsalve y buscaba a Parada con el fin de concretar un video en el que el testigo se retractara de sus afirmaciones y “contara la verdad” sobre el papel del senador Iván Cepeda en este proceso.

“Dice el señor López que Cepeda no le ha cumplido a Monsalve. Según López, Monsalve haría un video retractándose, y me pide que le haga llegar la razón a Uribe. El presidente me responde muy parcamente: hombre ojalá. Nunca pongo en alta voz alguien, menos a una persona que admiró y mucho menos a un bandido”, puntualizó.

“El señor López prometió que al siguiente día volvería con el video. Luego dice que Monsalve no lo pudo recibir, y que no puede atenderlo, que mejor envíen a un abogado. El señor López cambia la versión y al final le digo que no le creo. Yo a ocho días de las elecciones y este tipo quitándome tiempo”, concluyó.

A primera hora de este miércoles, el representante a la cámara por el Huila llegó a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en compañía de su abogado, Víctor Mosquera, para notificarse del llamado a indagatoria hecho por el alto tribunal el día de ayer por los delitos de soborno y fraude procesal, en el que también se encuentra involucrado el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. A su salida, el Representante fue enfático en afirmar que demostrará su inocencia y que jamás a tenido nexo alguno con el testigo clave en el caso, Juan Guillermo Monsalve.

“No he tenido ningún contacto, ni telefónico, ni presencial con Monsalve ni con ningún bandido”, señaló Prada. Asimismo, Prada aseguró que lamentaba el hecho de que los magistrados del alto tribunal no lo hubieses escuchado en versión libre antes de ser llamado a indagatoria. También resaltó que tras conocer parte del expediente “es muy probable que se este fraguando un plan criminal contra el presidente Uribe y contra su persona, seguramente para afectar las elecciones presidenciales”.

“Veo también con mucha extrañeza que, según la Constitución, esta etapa la debe iniciar la Sala de Instrucción y quienes están actuando son los honorables magistrados de la Sala Penal, que es la segunda instancia”, afirmó Álvaro Prada.

La participación de Prada en este capítulo judicial, que involucra al expresidente Uribe, fue relatado por el periodista Daniel Coronell quien en su columna en la revista semana registró que López le habría enviado un audio a Monsalve en el que decía: “A mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron por qué no habla con el señor, a ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo que ese man lo que está hablando es mierda. O sea lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda”.

Coronell sostiene que López le mandó una foto de Prada y lo señaló de ser el intermediario para hacerle llegar el video de la retractación a la defensa del expresidente. “Alias Caliche asegura, en varios mensajes a Monsalve, que cuando se reunía con Prada, era habitual que el congresista pusiera el altavoz de su teléfono para que el expresidente Uribe pudiera dar instrucciones: “Yo escuché directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Dijo ‘Venga mijo, será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa está prometiendo cosas que no le pudo cumplir. Que no se qué, que sí sé cuándo, y que lo que está hablando él es mierda’”, relata el periodista.

El tema está siendo investigado por la Corte Suprema, pues la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al senado ha desatado una polvareda político judicial que desde ya se ve que será de largo aliento y mucha polémica.

El proceso por el que la Corte Suprema investiga a Álvaro Uribe