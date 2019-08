“Respeten a los electores”: Rodrigo Lara al uribismo

El senador de Cambio Radical acusa al Centro Democrático de no apoyar la iniciativa que prohíbe el consumo y porte de droga en parques y colegios, por miedo a que le quiten la bandera electoral. La iniciativa se encuentra en su último debate y la próxima semana tiene otra oportunidad de ser aprobada.

Un proyecto de ley que permitiría que la Policía decomise y sancione el consumo y porte de drogas, incluso la dosis mínima, tiene enfrentados al senador Rodrigo Lara y al Centro Democrático. La iniciativa está en último debate, y cuando ya se deba por aprobada, el uribismo no respaldó la iniciativa, a pesar de haber enarbolado la bandera de la prohibición del consumo de drogas, y de que el propio Gobierno Duque ha asumido la iniciativa como propia.

El senador de Cambio Radical y autor del proyecto, Rodrigo Lara, asegura que al uribismo lo que le molesta de la iniciativa es que no sea de ellos, y que la están saboteando sólo para no perder una de las banderas que tenía previsto ondear en el actual proceso electoral al poder regional. El proyecto de ley de Lara Restrepo prohíbe el consumo de drogas y bebidas alcohólicas en parques, instituciones educativas y espacios de recreación y deportes, con el fin de no exponer a los menores de edad al consumo de estupefaciente o al alcoholismo.

(Conozca aquí el ABC del proyecto de ley para prohibir el porte y consumo de droga en los parques y colegios)

La medida establece que la Policía podría decomisar las drogas, incluso la dosis mínima, además de impartir sanciones administrativas, tales como multas, a quienes violen la prohibición. El argumento de Lara es que es una medida para proteger a los menores de edad que acuden a estos espacios a recrearse, hacer deporte o estudiar. Por eso, define que sean los alcaldes, o las juntas de administración de conjuntos residenciales, quienes definan las áreas en las no es permitido el consumo de estas sustancias. Por eso, sorprende que sea el Centro Democrático el que se oponga a su aprobación.

(Corte Constitucional tumbó el decreto de decomiso de drogas del Gobierno Duque)

Al respecto, el propio expresidente Álvaro Uribe ha señalado que su partido no apoya la iniciativa de Lara por considerar que, si se prohíbe el consumo de drogas en unas zonas específicas de la ciudad, se estaría autorizando en donde no se ha prohibido. Y es que la tesis del uribismo frente al consumo de la droga es el de la prohibición, pero de alguna manera, ante los pronunciamientos de la Corte Constitucional que tumbaron el decreto de decomiso de la dosis mínima, el senador Lara ha impulsado el enfoque de la regulación, concepto que no es del gusto del Centro Democrático.

“No entiendo por qué tomaron esa posición. Si el Centro Democrático había apoyado esta iniciativa en todos los debates, y ahora que estamos en cuarto y último debate deciden no votar el proyecto”, expresó Lara Restrepo, y concluyó el legislador de Cambio Radical con una puya al uribismo: “Lo que exigen los colombianos a los políticos es seriedad. Esta es una bandera muy poderosa, el hecho de aprobar este proyecto le quita la bandera a algunos sectores políticos. Invito a los políticos que resolvamos el problema a la gente y dejemos de lado nuestros intereses electorales. Respeten a sus electores”