‘Responder “vamos a investigar” es torpe y facilista’: Gaviria a Gobierno

El exmandatario criticó la actuación del Ejecutivo de Iván Duque en tiempos de protesta y advirtió por cuatro errores frente a las responsabilidades que se le están asignando a la Policía.

En medio de la difícil situación de orden público que padecen varias ciudades del país tras la muerte del abogado Javier Ordoñez luego de un procedimiento de la Policía –hechos que solo en Bogotá dejan 10 muertos y 167 denuncias de abuso de la fuerza–, se hizo pública una carta del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, en la que reprochó el actuar del Gobierno y advirtió que la Policía está asumiendo responsabilidades que no le corresponden.

En la misiva, Gaviria –que en 2018 optó por apoyar al entonces candidato Iván Duque en la segunda vuelta presidencial– asegura que la reacción del Ejecutivo, de “simplemente expresar su voluntad de investigar hechos de evidente flagrancia”, solo genera indignación.

“La respuesta de que ‘vamos a investigar’ es torpe, equivocada y facilista”, señala el expresidente. En ese sentido, rechazó los excesos y uso abusivo de la fuerza por parte de algunos uniformados, advirtiendo que “en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras”.

Al expresar condolencia con las familias de las víctimas, Gaviria califica de inaudito lo ocurrido, manifestando que “no puede haber explicación ni excusa” para episodios violentos y criminales. Según el exmandatario, su colectividad condena el uso de la violencia “para reaccionar contra la inaudita brutalidad policial” en los últimos días, un hecho que solo genera más violencia.

A continuación, Gaviria enumera lo que considera el “mal uso sistemático de la Policía” por parte del Gobierno Duque, una serie de situaciones que, para el expresidente, corresponden al “uso equivocado e inapropiado” de una institución “que fue liberada de sus responsabilidades por el proceso de paz”.

En primer lugar, el exmandatario dice que fue un error, una decisión errónea y torpe, atribuirles a los uniformados la responsabilidad de “enfrentar” la presencia de vendedores ambulantes en las ciudades: “Nada más ajeno a las tareas por desarrollar de nuestro ministro de Defensa y de la Dirección Nacional de la Policía, porque esa es una función local y no del Ministerio. El Código de Policía no está por encima de las facultades constitucionales de los alcaldes”.

Para Gaviria, el tema demanda regulación y organización por parte de las autoridades locales, y no una “pretensión absurda de desaparecer los vendedores ambulantes”, hecho que califica de inalcanzable y equivocado.

En segundo lugar, el expresidente manifiesta que los uniformados también debieron asumir la tarea de lucha contra las drogas frente al porte y tenencia de la dosis personal, pese a que esa idea del prohibicionismo ha sido abandonada por países europeos o Estados Unidos. “Lo hicieron porque a pesar de que se defiende una política moralista ésta tiene consecuencias desastrosas. Y no tengan duda de que multiplicaría el número de homicidios y crearía mafias gigantescas”.

De acuerdo con Gaviria, Colombia es el primer bastión de la política de disminuir el tráfico internacional, teniendo en cuenta que se decomisa más cocaína que en todos los demás países unidos, bajo el entendido que Colombia es el principal productor. “Se siembra coca en todas nuestras montañas debajo de los bosques o los cultivos agrícolas. Ya nadie sabe de qué magnitud es la producción, que es alta y significativa”.

En medio de la situación de la pandemia, Gaviria alerta por el tercer error con la Policía, alegando que el Gobierno la puso a defender las decisiones frente al confinamiento, buscando que cada policía conociera decenas de decretos con múltiples excepciones diferentes para cada ciudad y barrio. “No desconocemos la necesidad de usar la Policía, pero sus obligaciones eran imposibles de aplicar y se prestaron para toda clase de equívocos y arbitrariedades”, agrega.

Por último, critica que ahora los miembros de la institución deban hacer control de la protesta ciudadana, una tarea para la cual, dice, no están preparados y los tiene en una política condenada al fracaso. “Nuestra Policía es militar. Nuestros policías en su inmensa mayoría están preparados para la guerra contra los grandes carteles y organizaciones criminales al máximo nivel. La Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vándala y anarquista”.

En esa línea, el exmandatario reprocha que los uniformados usen armas de fuego para controlar las protesta, un desatino que “produjo esa multitud de muertos y heridos”. Por ello, pide que este tipo de procedimiento no vuelvan a ocurrir, pues han hecho ver a Colombia como un país bárbaro.

“Los policías que las controlan (las marchas) no deben llevar armas de fuego, sino armas que detengan la violencia. Aún con el Esmad, que no usaba armas de fuego, tuvimos muchos problemas y hasta un muerto. No sé quien tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego”, precisó.