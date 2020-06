Responsabilizan a presidente del Senado de no permitir debate a Mindefensa

El senador Roy Barreras dijo que el saliente presidente del Congreso, Lidio García, se negó a tramitar la autorización para que la Comisión de Paz sesionara durante el receso legislativo. Lo atribuyó a presiones del Centro Democrático.

Se acentúa la rencilla política en la que están enfrascados los senadores Roy Barreras (Partido de la U) y el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal). Este miércoles, a través de un comunicado, Barreras responsabilizó al saliente presidente de no permitir que se realizara un debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre reclutamiento de menores, el cual estaba citado para mañana jueves.

Según el senador de la U –que la semana pasada dijo que la de García “era la peor Presidencia del Senado de la historia”–, el último día de sesiones del Congreso este se negó a tramitar la autorización para que la Comisión de Paz pudiera sesionar durante el receso legislativo. En ese momento, el presidente se limitó a responder “no tenemos tiempo para eso”.

Si bien esa comisión había citado al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; a la ministra de Interior, Alicia Arango; al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y al director de Inteligencia, Rodolfo Amaya, el debate fue aplazado y quedó para el jueves 25 de junio. El objetivo era discutir la pérdida de control del territorio en Cauca y el creciente reclutamiento de menores, abuso y muerte de niños en combate.

“Es la primera vez en 12 años que se niega a la Comisión de Paz seguir laborando, siempre lo hemos hecho. Hemos estado en el territorio, en las zonas más violentas acompañando a las comunidades y sus víctimas, y adelantando los debates de control político”, alegó Barreras.

El congresista fue más allá y atribuyó a “presiones desde el partido de gobierno” (es decir, el Centro Democrático), que se haya negado la autorización para sesionar y “se impidiera la realización del debate previsto para mañana”, manifestó Barreras.

“El creciente reclutamiento de menores que son usados como carne de cañón por los grupos criminales, el abuso de niños y niñas –incluido el trágico abuso por parte de agentes del Estado– y las muertes de niños en combate, algunos de ellos no reportados y enterrados en el anonimato, son una verdadera tragedia nacional”, precisó.

El rifirrafe entre Barreras y García se acentuó el pasado viernes, previo a que concluyeran las sesiones del Congreso y en medio del debate para aprobar la cadena perpetua para violadores de menores de edad.

En ese momento, el senador de La U aseguró que el presidente del Senado violó la Constitución y la ley al negarse a enviar al Comité de Ética del Senado una recusación contra los miembros de la Comisión Primera (que integra Barreras), y en su lugar resolvió seguir con la discusión para aprobar el proyecto antes de que finalizara la legislatura. “Termina así vergonzosamente su presidencia virtual. Entregado a presión del gobierno”.

“Lidio García será recordado, sin duda, por haber anulado el Congreso de Colombia y no haber estado a la altura de su deber ejerciendo el control político en un estado de excepción y crisis nacional. La peor presidencia de Senado de la historia. La historia y las cortes lo juzgarán”, manifestó Roy Barreras.

En desarrollo de esa sesión, el presidente Lidio García respondió y dijo que nadie iba a “coartar sus posibilidades de tener la libertad de decidir”.

“Tendré la responsabilidad que me toco asumir. Ya salió un senador a hablar mal de mí, como lo hace siempre, pero no hay ningún problema. A mí ningún senador, periodista u otra persona me va a coartar las posibilidades de tener la libertad de decidir y presidir de acuerdo con como creo que debe hacerse. Di mi voto favorable al proyecto, siendo liberal, por mis hijos y Yuliana Samboní. Nosotros tenemos que darle ejemplo a este país y no podemos seguir permitiendo que se hagan atrocidades con los niños nuestros”.