El primer mandatario descartó, “por prudencia”, dijo, hacer presencia en la capital vallecaucana. Insistió en que este no es momento de generar provocaciones o confrontaciones con la ciudadanía, como ocurrió esta tarde en la capital vallecaucana, en la vía hacia Jamundí.

En una declaración al país, el presidente Iván Duque les pidió a los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ordenar el retorno de las comunidades a sus resguardos y suspender los bloqueos que vienen realizando en Cali y en la vía que de esta ciudad conduce a Jamundí, en donde esta tarde se presentaron choques entre la Guardia Indígena y civiles armados, son un saldo de varias personas heridas.

“Quiero hacerles un llamado claro a los miembros del CRIC: hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y siente un rechazo a que se generen bloqueos adicionales, o que se amenace su seguridad, para evitar confrontaciones innecesarias. Yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos”, manifestó el primer mandatario, quien señaló que ya le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, que se ponga en contacto con los líderes indígenas para llegar a una concertación.

Duque insistió en que este no es momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad. “El Ministerio del Interior establecerá con ellos, como lo ha hecho siempre, las conversaciones a las que se tenga lugar, pero en este momento no podemos dejar que las provocaciones aticen la violencia y generen una situación que puede ser inmanejable localmente, cuando entra en confrontación la ciudadanía con quienes están llegando de otros lugares y frente a quienes ellos sienten, por una razón u otra, algún tipo de amenaza”, agregó.

En este sentido, indicó que le ha pedido al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que fortalezca todas las capacidades que se requieran para que se pueda atender la situación de orden público, bajo el principio de no buscar, bajo ningún pretexto, caer en las provocaciones. “Este es el momento donde todos debemos decir: no más bloqueos, no más violencia, y que podamos abrir un camino para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos”.

Frente a las peticiones del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, para que personalmente viaje a la región, el jefe de Estado aseguró que, “por prudencia”, ha tomado la decisión de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública que, según enfatizó, debe estar desplegada en toda la ciudad, aunque dijo que está en permanente monitoreo de la situación.

“Y les hago un llamado también al señor alcalde y a la señora gobernadora, que también le lleven ese mensaje a las comunidades indígenas: es cierto que ellos tienen el derecho de transitar por el territorio, pero, sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos”, recalcó.

“Hoy necesitamos que la ciudad de Cali empiece a transitar hacia la tranquilidad y la normalidad. Les hemos brindado y les seguiremos brindando todo el apoyo a las autoridades locales; hemos tenido un equipo de gobierno desplegado desde hace varios días y tienen la certeza las autoridades locales de que ahí los acompañamos, pero su rol y su responsabilidad local en materia de orden público también debe ejercerse”, agregó.

Por último, el presidente Duque insistió en la necesidad de transitar hacia la estabilidad con caminos entendimiento y conversación, dejando de lado cualquier tipo de afectación a los derechos de la ciudadanía. “Hoy es el momento en el que todos debemos hacer ya un alto a esta situación. Las autoridades están desplegadas, los ministros están en territorio y les he pedido ese acompañamiento con la autoridad local. La comunidad de Cali ha sufrido mucho, los bloqueos los han afectado, la sociedad en este momento también se ha sentido amenazada”, dijo.

Y concluyó: “Hemos actuado con contundencia, pero con prudencia también, porque sabemos que hay algunos que quieren generar provocaciones en todo momento. La Fuerza Pública está siempre al servicio de esa colaboración con los entes territoriales (…) la Constitución y la ley no pueden ser pisoteadas por nadie. Y el deber de todos nosotros es cumplirla a cabalidad, porque es el tratado de convivencia de la sociedad colombiana”.

Esta fue la alocución del presidente Iván Duque: