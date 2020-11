“Rodolfo Hernández no hizo alcaldía, sino show”: Fredy Anaya

En entrevista, el excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga expresó que el alcalde Juan Carlos Cárdenas es “bienintencionado” y que fue la administración de Rodolfo Hernández la que “hizo mal”.

Fredy Anaya fue uno de los candidatos más sonados a la alcaldía de Bucaramanga en la campaña anterior, recibió ataques de todos los frentes, incluso el Consejo Nacional Electoral (CNE) le anuló la credencial de su candidatura unos días antes de la elección. Después del triunfo de Juan Carlos Cárdenas se alejó de la política y permaneció callado, hasta hoy, cuando sale de su mutismo y le cuenta a El Espectador sus impresiones sobre la coyuntura actual.

Qué opinión le merece el primer año del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. En particular, el manejo que le ha dado a la pandemia.

Yo creo que ha sido un alcalde bien intencionado. En el tema de la pandemia ha habido algo de improvisación, al propiciar unos eventos de convocatorias públicas que pudieron haber causado contagios. En cuanto a su gobierno, yo sí creo que hay improvisación con su equipo asesor. Le falta gente con perfil y con conocimiento de la ciudad.

¿Esa improvisación no puede estar relacionada con el distanciamiento actual entre Cárdenas y el que lo puso ahí, el alcalde Rodolfo Hernández? Además, pareciera que esos desaciertos le sirven al exalcalde Hernández para salvar su responsabilidad…

Es que fue Rodolfo Hernández quien lo hizo muy mal. Él nunca propició el encuentro ciudadano ni se preocupó por acabar la polarización. Hoy le veo una buena actitud al alcalde Juan Carlos Cárdenas al tratar de acabar la polarización y de llegar al alto gobierno, porque definitivamente sin inversión del gobierno nacional no habrá desarrollo en la ciudad.

¿Y del presupuesto de Bucaramanga, qué?

Los grandes recursos vienen del gobierno nacional, la alcaldía es muy pobre. El departamento aporta, pero si manejan bien la ley de los 400 años de Bucaramanga, serán capaces de jalonar para que el gobierno nacional le responda a una ciudad.

¿Qué es eso de la Ley de 400 años?

La Ley de los 400 años es una herramienta que con motivo del cumpleaños 440 de Bucaramanga le facilita al gobierno de Juan Carlos Cárdenas liderar unos proyectos estratégicos que deberá presentar en seis meses al gobierno nacional. La gente ha criticado al alcalde porque salió a decir que eran 10 billones de pesos, pueden ser menos o pueden ser más, depende de la capacidad de gestión que tengan el alcalde de Bucaramanga. Toda Bucaramanga unida en exigirle al gobierno nacional que pague esa deuda histórica de inversión que dejó el gobierno de Rodolfo Hernández, cuando hubo cero inversión. Un gobierno anarquista, que creía que no necesitaba del gobierno nacional. Yo felicito al alcalde de Bucaramanga porque fue capaz de presentar proyectos por 10 billones de pesos. Ahora, quiero ver que eso sea realidad en los próximos seis meses. Si no, como dijo la Fundación Participar, será un saludo a la bandera. La alcaldía tiene la herramienta, hay que usar el azadón para sembrar la semilla, y que esta dé muchos frutos.

En su programa de gobierno usted le daba mucha importancia a la celebración de los 400 años de la fundación de Bucaramanga. ¿Acaso Juan Carlos Cárdenas se apropió de esa bandera?

La verdad sea dicha, fue Nubia López quien presentó el proyecto de ley y lo sacó adelante. Ella es la madrina, pero el gran responsable es el alcalde de Bucaramanga, quien debe presentar los proyectos. Es ahí donde debe entrar la ciudad unida, la academia, los gremios, la clase política y la clase empresarial a decirle al gobierno “llevamos muchos años sin inversión”. Es cuando vamos a ver la gestión que hará realidad la inversión, porque la ley es solo una herramienta. Nubia de buena fe lo hizo, hay que reconocerlo, pero la responsabilidad real es de la alcaldía.

En la campaña electoral anterior el CNE le anuló a usted la credencial, lo cual provocó una desbandada en su campaña. ¿Cree que eso influyó para que no hubiera sido elegido?

Eso me causó una gran afectación, sin duda. Solo Dios puede decir si yo hubiera sido alcalde, aunque no fue Dios sino mis contradictores dentro de la clase política de Santander los que me hicieron mucho daño. Pero yo sí creo que habría sido un gran alcalde.

¿Y está pensando en lanzarse de nuevo?

Jorge, yo quiero hacerle un gran reconocimiento a mi esposa. Pocas personas conocen a Bucaramanga como Fredy Anaya, pero mi esposa me ha acompañado mucho tiempo y lo ha venido haciendo muy bien. Yo estoy feliz de que Nubia haya sacado adelante la ley de los 400 años, y será Nubia la que lleve las banderas políticas de nuestro movimiento.

¿Cómo hace una familia en la que el esposo pertenece a un partido y la esposa a otro?

Yo respaldo 100 por ciento a Nubia en cualquier decisión que tome de participar. La que lleva las banderas del ejercicio político es ella, yo la acompaño en todo. Tengo muchos amigos y la gente reconoce mi calidad humana y mi calidad de servicio, pero es ella la que llevará en adelante la batuta del tema político.

¿Cómo ve la aspiración de Rodolfo Hernández a la Presidencia de la República?

La Presidencia de la República es un tema muy serio, y a mí no me pueden decir que Rodolfo hizo una gran alcaldía. Hizo un gran show. Todavía dice que no intentó robarse 100 millones de dólares, yo creo que sí. Él trato de robárselos con su hijo cuando lo de Vitalogic. Sería un gran irresponsable con el país el que le dé su voto para presidente.

¿Cómo ve usted el manejo de la pandemia por parte de la Gobernación de Santander?

El gobernador ha sido muy responsable, lo he visto muy acucioso de la mano del gobierno nacional.

¿Qué opinión le merece la escasa popularidad del presidente Iván Duque?

Ese es un tema de alta política. Yo creo que el gobierno nacional ha tratado de hacer gestión, lo veo comprometido con los grandes, pequeños y medianos empresarios. Les ha ayudado, a nosotros nos subsidiaron nóminas, ha llevado la parte social a Familias en Acción. Ahora bien, veo hoy a Álvaro Uribe barrido. Yo lo admiro en ciertos aspectos, pero la política es así: está en el 30 por ciento de popularidad un hombre que venía del 70 y el 75. A Duque con todas sus fallas, tengo que reconocer que al Covid le ha metido la ficha, pero estamos graves, somos casi el cuarto país del mundo en contagios.

O sea, ¿le parece que el gobierno no le ha dado un buen manejo a la pandemia?

Los que hemos actuado mal somos los ciudadanos, por eso la cosa está disparada. En Santander el último mes no hemos bajado de 300 y 400 casos, ayer casi 900, es grave. La irresponsabilidad ciudadana es muy grande. Anoche hubo una fiesta frente a mi casa hasta las 4 de la mañana.

Pese a la caída de popularidad de Uribe, y él está diciendo ¡ojo con el 2022! Por eso la campaña electoral del 2022 arrancó mucho antes. ¿Cómo ve lo que está pasando?

La gente está muy temerosa de que gane la izquierda. Muchas personas que votaron por Duque me dicen "era con Vargas Lleras. Yo veo alternativas. Humberto De la Calle es de los hombres con mejor imagen, pero cuando se mete de candidato queda de último. Veo a un Federico Gutiérrez, aunque el tema se va a ir más por el centro que por la izquierda o la derecha. Veo también a un Álex Char, la gente quiere cosas diferentes. A Sergio Fajardo lo veo desdibujándose. Los políticos tradicionales están mandados a recoger.

¿Y cómo ve el futuro político de Bucaramanga?

Bucaramanga se anquilosó en un kínder inexperto, sin conocimiento. Quiéranlo o no, para gobernar se necesita experiencia, conocimiento. Si usted no conoce la ciudad, debe buscar asesores que conozcan los temas.

El proyecto que usted estaba impulsando del Distrito Metropolitano de Bucaramanga, ¿eso ya se murió, no hay nada qué hacer?

Ese debe ser el sueño de un buen administrador público. Hoy Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta somos un solo conglomerado, una sola ciudad. El Área Metropolitana ni siquiera ha sido capaz de declarar hecho metropolitano la vivienda de interés social.

¿Distrito Metropolitano significa elegir un solo alcalde para Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta?

¡Claro! No somos sino un millón de habitantes y tenemos casi 80 concejales, cuatro alcaldes, cuatro secretarios de salud, ¡cuatro donde resultaría más eficiente uno solo!

Lo veo muy bien ubicado en su visión del Área Metropolitana, pero dice que quiere hacerse a un lado y dejar que sea su señora la que tome sus banderas. ¿Se va a retirar de la política?

No me retiro de la política, porque seguiré opinando. Por ejemplo, veo que llevan 18 años mamándole gallo a la salida para el botadero de basuras de El Carrasco. Ninguno de los alcaldes anteriores ha sido capaz de encontrar la solución.

¿Algo que quisiera agregar…?

Que ojalá la gente analizara con cuidado y mirara bien por cuál programa de gobierno es que votan. Que se fijen más en el programa de gobierno que en el candidato.