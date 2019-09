Rodrigo Londoño alerta a excombatientes: Les están “pintando pajaritos de oro”

A través de una carta dirigida tanto a excombatientes como militantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, director del movimiento y más conocido como Timochenko, alertó que a los desertores de la paz –en referencia a un grupo de disidentes que optó por rearmarse– les están “pintando pajaritos de oro” y aseguró que lo que no se logró en medio siglo, “mucho menos lo conseguirá un pequeño número de gente confundida”.

En la misiva, en la que ratifica su respaldo al Acuerdo de Paz y a la solución política del conflicto, Londoño alega que, si bien la ruta no es fácil para el barco en el que se movilizan en pro de la paz, la única forma de “arrinconar a los enemigos" de ella es ganarse el apoyo de la mayoría de los colombianos.

“Seguramente (este barco) tendrá que atravesar por varias y difíciles tormentas, pero nuestra firme decisión de continuar por el camino elegido no va a cambiar (…) Desde el inicio de las conversaciones, mediante distintas circulares, expresé que la ruta emprendida no iba a ser fácil, que el Acuerdo de Paz no era un punto de llegada, sino un punto de partida”, explicó.

Londoño ratifica en la carta que el Acuerdo solo podrá cumplirse con el respaldo de una “población que obligue a las clases en el poder a hacerlo realidad” y señala que la mera firma es ya una victoria hacia la reconciliación y la construcción de una paz con justicia social.

El dirigente califica como una irresponsabilidad la actitud de quienes llama "los desertores del proceso de paz” quienes, alegando dificultades en la implementación, están llamando a los militantes “para convidarlos a que los sigan en su errática decisión de volver a la guerra, incluso pintándoles pajaritos de oro”.

“Esos excompañeros creen que esto es un juego, cuando se trata de un asunto muy serio, que envuelve los intereses de todas y todos los colombianos. Si algo nos demostraron los 53 años de confrontación, fue precisamente que la gente en nuestro país anhela la paz, detesta la guerra, no quiere más muertes, violencias ni persecuciones”, agrega.

En opinión de Rodrigo Londoño, fue el haber entendido ese aspecto lo que les permitió ganar los Acuerdos y la simpatía a su causa, con todo y que “mucha gente antes nos miraba de una forma muy distinta”. De acuerdo con el director de la FARC, quienes apuestan por la guerra “son los reaccionarios más radicales”, mientras que los revolucionarios deben “levantar como principal bandera la lucha por la paz”.

“Camaradas, la gente en Colombia no aplaude, no apoya, no sigue a quienes la convidan a la confrontación. Los que dicen haber retomado las armas piensan que el pueblo va a alzarse con ellos en una insurrección, no se dan cuenta que lo que no logramos las FARC en más de medio siglo, mucho menos lo va a conseguir un pequeño número de gente confundida. Hoy por hoy, el alzamiento armado carece de futuro. Terminará condenando a más sufrimiento a nuestro pueblo, y seguramente, conduciendo a grandes desgracias a las muchachas y muchachos que se metan en él”, precisa.

Londoño también alerta que los denominados jefes no serán los que van a hacer la guerra y se quedarán del otro lado de la frontera, mientras que sus tropas serán las que lleven las peores consecuencias. Alega además que “la extrema derecha es la única que está feliz por lo sucedido”.

“Quiero que los que puedan sentirse tentados por los cantos de sirena de los desertores de la paz, piensen, mediten, analicen muy bien la realidad antes de decidirse a seguir semejante equivocación. Pueden convertir al resto del partido en blanco de la ultraderecha, que siempre va a alegar que jugamos doble carta, y que tendrá así pretexto fácil para matarnos y lavarse las manos culpando a los desertores”, dice.

El director de la FARC remata la carta insistiendo en que el partido condena y se aparta de la retoma de las armas, alertando que ni ellos, ni el pueblo, podrá brindar solidaridad “a quienes, tras dar ese paso en falso, sufran las consecuencias del mismo (…) La gente de nuestro país quiere paz, no puede perderse esa certeza en nuestro pensamiento”.