Rodrigo Londoño será el candidato de la Farc

Redacción Politíca

"Entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios a la Presidencia y al Congreso. La gente del común y todos los que sueñan con una patria nueva tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia". Con esas palabras Iván Márquez anunció este miércoles los nombres del candidato presidencial y los candidatos a Cámara y Senado con los que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) entrará en la arena política.

Tal como estaba previsto, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, será el candidato a la Presidencia de la República por ese partido y la dirigente de la Unión Patriótica, Imelda Daza, su fórmula vicepresidencial. La lista de Senado la encabeza Iván Márquez, seguido por Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Benkos Biohó, Victoria Sandino y Sandra Ramírez.

Para la Cámara de Representantes las apuestas son: Antioquia, Olmedo Ruiz; Bogotá, Byron Yepes; Valle del Cauca, Marco Calarca; Atlántico, Jesús Santrich y Santander, Jairo Quintero.

"Para Cámara hay cinco y nos la vamos a jugar por las zonas de mayor votación como el Valle del Cauca, Bogotá, Medellín, Antioquia, Barranquilla, Atlántico y Bucaramanga. Vamos a buscar en el resto de departamentos conformar unos acuerdos políticos, nuestra disposición es apoyar", detalló Márquez.

Sobre el regreso de Rodrigo Londoño a Colombia (se encuentra en Cuba por motivos de salud), Carlos Antonio Lozada señaló que ya están en "diálogo con el camarada Timo para últimar los detalles de lo que debe ser su regreso para que asuma como candidato oficial la conducción de la campaña que tendrá las propuestas que vamos a presentar. No solamente cuenta con el visto bueno de los médicos sino también con la anuencia de sectores importantes de la sociedad colombiana".

De acuerdo con Márquez, la Farc tiene la convicción de que se están gestando "los tiempos para hacer realidad las esperanzas de la gente del común", por lo que instó al Gobierno y al Congreso de la República para que "tenga la estatura histórica para diseñar los requerimientos que respondan al trámite de la Reforma Política, las Circunscripciones Especiales de Paz, la JEP, la definición del marco de implementación y la Reforma Rural Integral que viene siendo amenazada por un proyecto de ley de tierras gubernamental".

Para Imelda Daza, la apuesta de la Farc estará dirigida a la búsqueda de un modelo más incluyente, más humano y que garantice la eliminación de la pobreza. Además, en su caso particular, quiere que el mensaje esté dirigido a las muejeres colombianas: "Yo particularmente, por mi condición de mujer y víctima, quiero dirigirme a la mujer colombiana, dadora de vida, constructora de paz. Las madres y abuelas de Colombia hemos dicho que no parimos hijos para la guerra. Representanos la mitad de la población pero además somos las mámas de la otra mitad. Asumamos esa condición de daroras de vida para comprometernos a fondo con la defensa de este proceso".

Daza manifestó además su preocupación por los asesinatos de líderes sociales en el país y fue enfática al señalar que en Colombia no se puede repetir un hecho similar a lo ocurrido con la Unión Patriótica. "No quiero pensar que esa terrible historia se repite, no aceptamos que se piense en esa terrible posibilidad. Por eso el compromiso por la construcción de otra sociedad deber ser de todos. Hay quienes intentan repetir el genocidio, es cierto, y lo demuestra el sistemático ataque contra líderes. No es posible que tan alegramente pensemos que se va a repetir la historia. Por eso hay que denunciarla", señaló.

El anuncio de la Farc se conoce menos de 24 horas después de que el Consejo Nacional Electoral dio vía libre al partido político, dándole la personería jurídica que les permitirá participar del debate electoral, para las elecciones de 2018.