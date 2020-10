Con esta información, acusa al ministro Carlos Holmes Trujillo de incumplir su deber de proteger a la población civil, en especial a los menores de edad.

El senador Roy Barreras denunció que hay una menor de edad que, luego de estar en manos del Ejército, desapareció. La adolescente fue posible víctima de reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Se trata de Angie Paola Morales Prieto, de 16 años, que, según las declaraciones del congresista y una serie de documentos suministrados como pruebas, habría resultado como víctima del bombardeo que realizó las Fuerzas Militares en Caquetá, a finales de 2019. En ese entonces, el ministro de Defensa era Guillermo Botero y en ese operativo se conoció que murieron ocho menores de edad. Morales Prieto habría sido una de las sobrevivientes.

(Lea: Oposición radica nueva moción de censura contra mindefensa)

Las revelaciones sobre el caso de Anyi Paola Morales Prieto hacen parte de una serie de hechos enumerados por el equipo de trabajo del legislador y se dan en el marco de la fallida moción de censura contra Trujillo que no se surtió efecto en el Congreso, el pasado 22 de octubre. Ante la decisión de la plenaria del Senado de no realizar el debate, el parlamentario explicó que durante 14 días daría a conocer las denuncias que ha recopilado y que, según él, evidencian las faltas que ha cometido Trujillo como jefe de la cartera de Seguridad y Defensa. Una estrategia que, sin duda, le da eco mediático.

Según los documentos suministrados por Barreras, la adolescente vivía en la vereda La Novia Celestial, del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, y fue puesta a disposición de una comisaría de familia por el subteniente Camilo Cárdenas Gama. Morales Prieto tiene amputado su brazo derecho y la información dice que esa herida no estaba siendo tratada adecuadamente. “El reporte da información falsa, dice que perdido en un accidente [y no en el bombardeo, como explicó Barreras que pasó]. Bienestar Familiar la atiende, la entrega a un lugar sustituto y al otro día la niña vuelve a desaparecer”, narró el senador. El caso lo recibió la comisaria de familia Margaret Murcia Murcia.

No obstante, en el documento entregado por la Comisaría de Familia de San Vicente del Caguán, aparece que entre los factores de vulnerabilidad se menciona que la menor de edad vivió un “evento traumático por pérdida del miembro derecho en posible hecho armado”. El organismo valoró, además, que a ella se le han vulnerado los derechos a la vida, calidad de vida, ambiente sano, salud, protección e integridad personal, refiere el documento. Así mismo, el documento indica que, a la hora de quedar en custodia de la comisaría de familia, Morales Prieto manifestó que no sabía por qué había sido trasladada y que no sabe nada de su madre en ese punto. “Yo solo estaba de paseo con mi novio, nada más, y mi mamá me había dado permiso”, dijo, según plasmado en el informe.

En el documento también aparece el siguiente testimonio de la menor de edad: “Ayer 20 de octubre de 2019 me encontraba en la casa de la tía del muchacho José Alejandro Murillo, mi novio. Estábamos en la vereda El Edén del Tigre, del municipio La Macarena. En esa casa nos salieron unos soldados que nos dijeron ‘manos arriba’ y nos preguntaron de quién eran las motos. Los muchachos (el novio y amigos) les dijeron a los soldados que las motos eran prestadas. Los soldados dijeron que esas motos solo las montaban los bandidos. De 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche nos tuvieron ahí, me preguntaron que por qué tenía el brazo así, que necesitaba ayuda. Un soldado en un carro me dijo que me montara en el carro y nos vinimos para acá para San Vicente”, se lee en el documento, en el que aparece que la menor reitera que la pérdida de su brazo se debe a un accidente en moto.

Sobre ese mismo día, el Ejército recopiló su propia narración de los hechos: “En el desarrollo de operaciones de la vereda El Edén del Tigre, en el municipio de La Macarena, Meta, se lleva a cabo observatorios de una vivienda donde al parecer se encuentra el sujeto con el alias de James Patilla, el cual hace parte del grupo armado organizado residual Estructura 40. En dicha labor se evidencia presencia de mujeres y hombres, luego de eso, se observa la presencia de tres menores de edad, quienes por la información de inteligencia, se encontraban heridos por el bombardeo en contra del cabecilla alias Gildardo Cucho, el pasado mes de agosto. Entre los menores se determinó la presencia de una menor la cual presentaba la amputación de su extremidad superior derecha”, dice.

(Lea: Uribismo tumba debate de moción de censura solicitado por Robledo)

A pesar del procedimiento para restablecer los derechos de la menor de edad, en la denuncia de Barreras se encuentran unos documentos en los que la comisaría de familia de San Vicente del Caguán confirma que ha desaparecido Morales Prieto. “Me permito acudir a su apoyo con el propósito de que en las diferentes actividades se tenga en cuenta se tenga en cuenta la identidad de Angi Paola Morales Prieto. La referida se encontraba en un hogar sustituto en el municipio de Florencia, Caquetá, y se evadió el 21 de octubre, se desconoce su paradero. Agradezco se remita [la información] a las patrullas de vigilancia”, fue la carta que la funcionaria Margaret Murcia Murcia le envió al comandante de la Estación de Policía Jorge Hernán Ramírez.

De igual forma, es otra la narración que presentó el Ejército sobre esa desaparición. “Trascurridos varios días luego del observatorio de la vivienda, el 21 de octubre tres sujetos de sexo masculino salen en moto con la menor que presenta la amputación. Frente a ello, la unidad militar sale al paso y hace los requerimientos de identidad. Cumpliendo con nuestro deber, se adelantaron las acciones para extraer a la menor”, contó el Ejército, que dice luego la dejó en manos de la comisaría de familia.

Para Barreras, los testimonios demuestran que la menor quedó en manos del Ejército y luego de quedar a disposición de la comisaría de familia, desapareció. “¿Dónde está la niña sobreviviente, los tres niños que sobrevivieron al bombardeo del Caquetá?”, le pregunta al ministro Trujillo, exponiendo que, en todo caso, es su responsabilidad el paradero de la menor. “¿Por qué el Ejercito fue la buscar a la menor en la vereda La Novia, ubicada a cuatro horas del casco urbano de San Vicente del Caguán?”, es la suspicacia que ilustra el senador.