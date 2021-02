El senador Roy Barreras le pidió expresamente al registrador Alexander Vega que “se pronuncie de manera autónoma” sobre la recolección de firmas digitales. Esto, a propósito de la decisión del ente de esperar un concepto del Ministerio de Salud para darles vía libre o no a las revocatorias.

Sigue la polémica por la avalancha de revocatorias que han surgido en diferentes zonas del país y el manejo que la Registraduría le está dando al uso de este mecanismo ciudadano en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Este lunes, el senador Roy Barreras le solicitó expresamente a Alexander Vega, registrador nacional, que “se pronuncie de manera autónoma sobre la solicitud de firmas digitales”. Esto, a propósito del anuncio de la organización electoral de suspender los procesos revocatorios mientras el Ministerio de Salud emite un concepto sobre los protocolos de bioseguridad para realizarlos.

Barreras es vocero del comité promotor del referendo #ChaoDuque, para sacar del cargo al presidente Iván Duque. Por ello, en la carta enviada a Vega, el congresista insistió en que comparte y exige las “medidas más estrictas” para evitar el contagio del COVID-19 en la recolección de firmas. Es por eso que, previendo las dificultades de la pandemia, solicitaron hace más de tres meses la autorización de la recolección digital de firmas para dicha revocatoria. En ese sentido, alegó que “no puede ocurrir que todas las instituciones se adecuen y en cambio, los ciudadanos queden absolutamente coartados en sus expresiones democráticas”.

En contraste, expresó que el ejecutivo “ha gobernado por decreto y ejercido sus funciones vía de legislación extraordinaria de emergencia”, al igual que los otros brazos del Estado: “Las Cortes no sólo organizan audiencias sino que imparten justicia y profieren sentencias en plataformas virtuales. El Congreso mismo ha estado confinado y ha tenido que ejercer desde la virtualidad”, apuntó. Mientras esto dice el legislador, Nicolás Farfán, registrador delegado de lo electoral, reiteró este lunes en W Radio que por ahora la entidad no expedirá los formularios para recoger las firmas hasta que el Ministerio de Salud responda. “se debe saber qué tipo de traje deben tener las personas que recolectan las firmas, qué tipo de elementos”, dijo a la emisora.

No obstante, en dichos pronunciamientos la Registraduría no ha detallado qué pasa con la recolección digital de firmas, que es la petición de Barreras. “No puede ser que en épocas de pandemia la ciudadanía expresarse libremente en las calles, la protesta social está limitada por razones obvias y precisamente por este motivo nos anticipamos hace tres meses exigiendo a la Autoridad Electoral que la democracia sobreviva a la pandemia, que la expresión ciudadana no sea limitada de manera absoluta, que el ejercicio simple, pacífico y democrático de la firma sea autorizado de manera digital”, añadió.

Con todo, el senador abre el interrogante sobre por qué el aparto estatal logra trabajar en la pandemia y que la protesta ciudadana se vea negada. “Solicitamos respetuosamente a la Autoridad Electoral que se pronuncie de manera autónoma sobre nuestra solicitud. Unas de las tantas consecuencias perversas de la pandemia ha sido el riesgo de la instalación de Gobiernos autocráticos e iliberales; la limitación de la democracia en el mundo, el endurecimiento de regímenes totalitarios y el recorte de las libertades ciudadanas. Que Colombia no siga esa deriva, que no se silencie a los ciudadanos y se permita la expresión digital de nuestro descontento. Que la democracia no muera también con la pandemia”, escribió Barreras.

Por ahora, lo único cierto es que las revocatorias están frenadas. Mientras eso se resuelve, el Consejo Nacional Electoral (CNE), continúa con las audiencias de revocatorias. En esos espacios, los alcaldes y demás mandatarios que han sido objetivo de estos procesos rinden testimonio sobre sus gobiernos. Para este lunes, el CNE tiene programadas cuatro audiencias: A las 8 de la mañana se escuchará al alcalde de Garzón, Huila, a las 9:00 al de Piojó, Bolívar, a las 2 de la tarde al alcalde de Armenia, y a las 2:30 al de San Fernando, Bolívar.