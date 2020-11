Para este viernes está citada la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) en lo que va del gobierno Duque, todo esto ante un fallo del Consejo de Estado. Los exmandatarios explicaron por qué no asistirán.

Pese a que para este viernes está citada una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) del gobierno de Iván Duque –espacio consultivo en el que se tratan temas como la política y seguridad exterior–, los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper decidieron apartarse de la cita y anunciaron que no asistirán.

En una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, Gaviria criticó que han pasado más de dos años desde que asumió el gobierno de Iván Duque y hasta ahora se va a celebrar el primer encuentro, lo que evidencia, dice, el “desinterés oficial por no tener una política exterior que represente a toda la Nación”.

Lea también: Inconformidades frente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Para el exmandatario, el presidente hace la convocatoria en cumplimiento de la ley –ante un fallo del Consejo de Estado–, y no porque crea en la conveniencia “de que en todo el espectro político haya solidaridad con la política exterior del país”.

“Como quiera que la citación se hace con el objeto de cumplir la orden dada por el Consejo de Estado, de manera muy cordial le expreso mi decisión de no asistir a una reunión que, en mi opinión, desnaturaliza la razón por la cual se creó esta hace ya varias décadas. No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”, reclamó Gaviria.

El expresidente dijo que no le interesa recibir información sobre decisiones de política exterior “ya tomadas” y con las que, advierte, tiene grandes discrepancias, “como las de intervenir de múltiples maneras en el reciente debate electoral de Estados Unidos o las de poner a nuestro país en situación de subordinación en los temas que tienen que ver con enfrentar el tráfico nacional e internacional de narcóticos”.

Con cierto sarcasmo Gaviria reconoce la experiencia de Blum y del propio Duque en temas internacionales, por lo que sostiene que es “innecesario” reunir a la Comisión, pese a que todos los gobiernos lo han hecho de manera reiterada “pensando en lo que le conviene al país”.

En esa línea, recuerda que, a pesar de sus profundas diferencias, asistió a las reuniones de la Comisión durante el gobierno de Álvaro Uribe: “No creo haber hecho daño con mi asistencia, ni recibí nunca comentarios adversos al papel que cumplí”, precisa el expresidente, quien concluye su carta abogando por un gobierno que quiera construir consensos nacionales. Solo hasta entonces, asegura, estará atento a aportar lo que pueda.

Posición del expresidente de la República,Cesar Gaviria Trujillo sobre la política de relaciones exteriores del gobierno del presidente @IvanDuque “No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas”, @PartidoLiberal pic.twitter.com/66c8GUeSRt — Partido Liberal (@PartidoLiberal) November 27, 2020

Por otro lado, el expresidente Samper expresó reparos parecidos en otra carta enviada a la ministra, en la que lamenta que la convocatoria se haya realizado dos años después de iniciado el gobierno y atendiendo una exigencia del Consejo de Estado. Todo esto, ante un recurso presentado por los senadores de oposición Iván Cepeda (Polo Democrático) y Antonio Sanguino (Alianza Verde).

De acuerdo con Samper, en los dos últimos años ha solicitado al Ejecutivo la convocatoria de la Comisión, sin recibir “respuesta alguna”, buscando evaluar asuntos de importancia en materia de política exterior, como la evaluación respecto a Venezuela o el daño ocasionado a Cuba, cuando “se pretendió obligar a su gobierno a desconocer los compromisos adquiridos como garante internacional de los acuerdos de paz de La Habana (Cuba)”.

Me excusé de asistir a la CARE por varias razones. Porque el presidente ha debido presidirla. Porque no tiene sentido una reunion “informativa" con temario confuso y difuso.Porque el gobierno la convocó presionado por el @consejodeestado y no como el gesto amistoso de siempre. pic.twitter.com/ZDkFjtRbJf — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) November 26, 2020

Si bien el exmandatario dice reconocer el interés por dar cumplimiento al mandato judicial, advierte que lo deseable es que la primera reunión de la CARE de este gobierno “hubiera sido de carácter consultivo y presidida, como siempre ha sido, por el señor presidente de la República. En dicha agenda podrían haberse incluido, además, temas de especial importancia para la actual coyuntura exterior colombiana, como los inminentes cambios en el relacionamiento bilateral con la nueva administración de Estados Unidos”.