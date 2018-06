Santos anuncia que no objetará reformas del uribismo a la JEP

-Redacción Política

El presidente Juan Manuel Santos anunció que no objetará las reformas que incluyó el Centro Democrático a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aprobadas este miércoles en el Senado de la República. Explicó que las facultades que tiene desde la jefatura de Estado no le permiten rechazar artículos precisos de una ley avalada por el Legislativo y, en ese sentido, ratificó que firmará la norma que otorga de herramientas a la JEP para su funcionamiento.

(Lea: Santos podría objetar modificaciones que hizo el uribismo a la JEP)

“Se aprobaron dos artículos muy controvertidos, claramente inconstitucionales. El presidente no puede objetar artículos sino que tiene que objetar la ley o no objetarla, yo no la voy objetar”, señaló el primer mandatario. No obstante, agregó que “pasará al control de la Corte Constitucional que sí puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales”. Con ello, se confirmaría que el gobierno está listo para interponer una demanda ante el tribunal en aras de que revise el texto.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, había anunciado las dos posibilidades del gobierno para evitar que las reformas del uribismo nacieran a la vida jurídica: demandarlos u objetarlos. La razón para ello es que los puntos relacionados con la extradición y un procedimiento especial para los uniformados responsables en el conflicto armado podrían dejar sin dientes a la justicia, por un lado, y en el limbo a los miembros de la Fuerza Pública, por el otro.

“No se le puede imponer a un juez tomar decisiones sin que pueda examinar y practicar pruebas. Los jueces toman decisiones sobre la base de pruebas”, argumentó el jefe de la cartera política, tras recordar que el Senado quitó la posibilidad a la Sala de Revisión de la JEP decretar pruebas para determinar la fecha de la comisión de un delito por parte de un exmiembro de las Farc solicitado en extradición. Señaló, además, que la intención del gobierno no era la de permitirle a dicha sala pronunciarse de fondo.

El gobierno ha dicho, además, que las otras propuestas del Centro Democrático anunciadas por la senadora Paloma Valencia de cara a la instalación del nuevo Congreso no serán avaladas por la Corte Constitucional. Afirmó Rivera que dicho tribunal declaró exequible el proyecto que protege jurídicamente el Acuerdo de Paz en lo sustancial y lo hace inmodificable para los próximos tres gobiernos. “Me da pena ser aguafiestas con esas reformas de las que hablaron”, concluyó Rivera.