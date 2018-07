Santos conservará el ‘bastón de mando’ que recibió de comunidades de la Sierra Nevada

Tras ocho años de tener en su posesión el bastón de mando de las comunidades indígenas Koguis, de la Sierra Nevada de Santa Marta, Juan Manuel Santos viajó hasta la zona para devolver el objeto antes de entregar la presidencia.

Sin embargo, este viernes, los líderes de las etnias arhuaco, kogui y wiwa sorprendieron al mandatario con la noticia de que le regalarían el bastón como muestra de agradecimiento.

“En un gesto que me honra muchísimo y que me llega al fondo del corazón me dijeron: presidente Santos, nosotros nunca hemos hecho esto, pero lo vamos a hacer con usted, no nos devuelva el bastón, quédese con él. Eso sí se lo vamos a limpiar, porque durante estos ocho años muchas cosas sucedieron y quiero que usted olvide”, dijo el presidente en el encuentro con los indígenas.

El presidente también escribió en su cuenta personal de Twitter contando la decisión de los líderes indígenas.

En su visita a la Sierra, el presidente tuvo una ceremonia espiritual privada con los indígenas y comunicó la sanción de dos leyes para la conservación del medio ambiente. Una de ellas es la Ley de Páramos y la otra sobre el cambio climático.

El encuentro también sirvió para que las comunidades que habitan la Sierra, considerada por los Koguis como “el corazón del mundo”, pidieran al Gobierno entrante su compromiso frente a la prohibición de la minería en cercanías de su territorio.

“Es inconcebible que haya más de 300 solicitudes de títulos mineros en la parte baja. Si eso se logra materializar esta Sierra Nevada en 30 o 40 años ya no existirá, o tal vez sí exista, los que no vamos a existir somos los seres humanos que no supimos cumplir la misión que nos dejaron nuestros padres espirituales”, manifestó Jaime Arias, gobernador del pueblo kankuamo, durante las alocuciones.

Las declaraciones del gobernador se dan en medio de la polémica del decreto próximo a expedirse acerca de la ampliación de la delimitación de la “línea negra” de los territorios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, que para las autoridades departamentales representaría una coexistencia de poder entre ellos y las comunidades indígenas.

Líderes indígenas esperan que si no es el gobierno de Santos, Iván Duque logré sancionar dicho decreto.