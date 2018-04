Santos dice que Colombia debe unirse en torno al rescate del galeón San José

Agencia EFE.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que el país debe unirse en torno al rescate del galeón San José, hundido frente a las costas de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, y criticó a quienes han querido reclamar "el tesoro como de ellos".



"Unámonos porque ya estamos viendo expresiones de mucha gente, muchos intereses que están queriendo impedir que nosotros logremos ese gran objetivo (el rescate), que será un triunfo para toda Colombia", dijo el jefe de Estado durante un balance del Ministerio de Cultura realizado en Cali.

Santos subrayó que el pecio fue encontrado "en aguas colombianas" y afirmó que hay "otros intereses, que han sido fuertes" y han querido "reclamar el tesoro como de ellos, empresas que han demandado a Colombia por unas sumas astronómicas" y a las que dice que se les ha venido ganando las demandas.



Santos no la mencionó, pero su comentario fue una alusión a la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA) que alega haber ubicado el lugar del naufragio hace más de 30 años pero que, según un fallo del pasado 26 de febrero del Consejo de Estado, no tiene razón pues las piezas provenientes del galeón pertenecen a la Nación.

El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 en las cercanías de Cartagena de Indias, hacia donde se dirigía cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).



El presidente Santos anunció el 4 de diciembre de 2015 que el pecio del San José había sido hallado en el fondo del mar Caribe. En la rendición de cuentas, Santos se preguntó de qué le sirve al país "dejar el galeón a 600 metros de profundidad, si nadie puede bajar a verlo".



"¿Y eso qué utilidad tiene? Pues hay unos que están diciendo que debíamos dejarlo", añadió.



Igualmente destacó que ese patrimonio cultural y arqueológico debe ser puesto al servicio de los colombianos y del mundo entero. "Con mucho gusto vamos a compartirlo desde el punto de vista cultural y arqueológico con el resto del mundo", apostilló.

Reiteró que el Gobierno busca hacer con el San José un museo parecido al que hay en Suecia con una embarcación parecida y que actualmente es "un centro turístico impresionante". Recordó además que en el rescate del San José, Colombia no arriesga dinero y que por eso se creó una alianza publico privada (APP) que se encargará de sufragar esos gastos.



El lunes pasado, el Gobierno amplió hasta el próximo 25 de mayo el plazo para el cierre de la APP para el rescate de del San José. A través de un escueto comunicado el Ministerio de Cultura de Colombia dijo que "por solicitud de un tercero interesado se amplía el plazo de cierre de la APP referencia Galeón San José", que originalmente vencía este 24 de abril.



La información agrega que "para garantizar la participación de los interesados, de conformidad con el marco legal (...) la nueva fecha de cierre es el 25 de mayo de 2018", pero no da más detalles.



El Gobierno colombiano anunció el pasado 27 de marzo que el rescate del San José tendrá un costo de 197.700 millones de pesos (unos 71,3 millones de dólares / 58,3 millones de euros), según la licitación del Ministerio de Cultura. Esa cartera ha señalado "la intención" de adjudicar el contrato a Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG "si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto".



Esa compañía presentó una propuesta y forma parte de la "lista de precalificados". Sin embargo, el Ministerio aclaró en su momento que de todos modos "el Gobierno evaluará con sus equipos técnicos todas las propuestas y aprobará la más conveniente para el Estado colombiano de conformidad con los pliegos".



Desde el hallazgo han surgido disputas entre España y Colombia por la titularidad del galeón, ya que el país europeo aduce que la Unesco le ampara pues se trata de un "barco de Estado".