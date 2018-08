Santos, elegido para programa de Líderes Públicos Globales de Harvard

-Redacción Política

El decano de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, Douglas Elmendorf, anunció que el presidente saliente Juan Manuel Santos fue elegido para ser parte del Programa Angelopoulos de Líderes Públicos Globales y que iniciará su participación desde el próximo mes de octubre.

"El presidente Santos es un servidor público comprometido, que ha logrado generar un impacto positivo en las vidas de millones de colombianos, a través de su incansable búsqueda de la paz y la seguridad en su país", señaló Elmendorf.

En ese mismo sentido, agregó: "Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por esos esfuerzos, demostrando un gran liderazgo al negociar una solución pacífica del conflicto en Colombia. Nos sentimos honrados de darle la bienvenida nuevamente en la Escuela Kennedy, donde obtuvo su maestría en Administración Pública en 1981".

La elección de Santos para participar en este programa empieza a hacer parte de los deseos del próximo expresidente, quien ha manifestado en varias ocasiones su intención de ser profesor, dedicarse a dar charlas y atender las invitaciones que ha recibido desde que ganó el premio Nobel de la Paz en 2016.

De hecho, en su última alocución como presidente de la República, difundida en la noche del lunes, Santos le deseó lo mejor a su sucesor, Iván Duque Márquez, y aseguró que, si se lo permiten, cumplirá con su promesa de no molestar al nuevo gobierno.

"Por eso, cumpliré, si me permiten, mi promesa de no molestar, de no intervenir, de no ser un aguijón en la nuca de mi sucesor. Cada presidente manda en su tiempo. Y el mío termina mañana", dijo el saliente presidente.