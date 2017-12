Santos pide defender la paz y da por aprobadas las circunscripciones para víctimas

-Redacción Política

El presidente señaló que "no se necesita ser matemático" para darse cuenta que la reforma que la da vida a las 16 curules en la Cámara de Representantes consiguió los apoyos necesarios.

Desde Polonuevo (Atlántico), el presidente Juan Manuel Santos defendió su obra de Gobierno y pidió a los ciudadanos defender los Acuerdo de Paz con las Farc. “Estamos a ocho meses de terminar el Gobierno y vamos a trabajar mañana, tarde y noche para cerrar con broche de oro. Sabemos que tenemos mucho por hacer”, expresó en el sorteo de 178 viviendas en este pueblo costeño.

El jefe de Estado aprovechó su balance en materia de salud y vivienda para referirse a su verdadera obra de Gobierno: el proceso de paz. “Muchos colombianos no se acuerdan lo que era este país en guerra. Los ataques de la guerrilla, la toma de poblaciones, los ataques a los oleoductos, las pescas milagrosas, por eso me propuse buscar la paz”, expresó. Santos explicó que la primera fase de la implementación del Acuerdo ha quedado terminada con la aprobación en el Congreso de la República de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, y de las circunscripciones especiales para las víctimas. Un tema por el que aún hay polémica sobre si tuvo o no los votos necesarios para su aprobación.

“El otro asunto importante era darles voz y voto a las víctimas en el Congreso durante dos periodos. Eso fue parte del Acuerdo. No son puestos para las Farc, para las víctimas que sufrieron en carne propia el conflicto. Eso finalmente también se aprobó, porque no se requiere ser matemático para decir que de 99, 50 es más que la mitad, y lo importante es que las víctimas van a estar representadas en el Congreso”, señaló.

Finalmente, el mandatario le pidió a la gente defender salir a defender el proceso de paz . “La paz hay que defenderla, hay que alimentarla, porque tiene enemigos. Hay gente a la que le gusta vivir en guerra, le gusta que la población viva con miedo. Las pueden manipular mejor. Entonces estimulan esa guerra. Por eso está paz que no es mí, sino de cada uno de ustedes, les pido que la defendamos”.