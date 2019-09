“Santrich” insiste en una Constituyente en nuevo video

Ayer en la noche, la “nueva guerrilla” disidente de la extinta Farc, liderada por “Iván Márquez”, llamó la atención de los medios y la opinión pública con un nuevo video en el que esta vez el protagonista fue “Jesús Santrich” junto a un grupo que lo rodeó, mayoritariamente mujeres.

El mensaje del video, más corto que el conocido el pasado jueves en la madrugada, es un resumen del manifiesto con el que se anunció que un pequeño grupo de excombatientes retomarían las armas por la “traición al Acuerdo de Paz”, como lo reiteró “Márquez”. Sin embargo, “Santrich” fue quien habló con voz propia sobre una Constituyente, asunto que apenas se mencionó en una carta publicada en el portal farc-ep.info, con la que respondieron a la avalancha de comentarios que rechazaron la conformación de su "nueva guerrilla".

Según “Santrich”, quien no ha perdido su calidad de congresista, las políticas neoliberales “imperantes” dejan como vía “la recomposición de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios a través de un camino constituyente abierto”. Es decir, como explica más adelante en el video, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Existen las herramientas para seguir intentando una salida concertada, impulsando un proceso constituyente abierto hacia la superación de la exclusión, la miseria e inmensas desigualdades. Hacia la democratización del Estado y restableciendo la soberanía. (Para) potenciar nuestras aspiraciones y llevarlas a un buen nivel donde una Asamblea Nacional Constituyente representativa y con plenas garantías de actuación dé un impulso a las transformaciones estructurales que requiere Colombia”, dijo “Santrich”.

Sobre este tema, el presidente Iván Duque se manifestó en el taller Construyendo País que se llevó a cabo en Medellín. En una breve alusión al tema, conocido a través de la carta, y con un tono molesto, el primer mandatario dijo a propósito de la Constituyente que “Colombia no come cuento, ni traga entero. Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia”.

En cambio, pidió a la sociedad rechazar tales afirmaciones que, a su juicio, “quieren desafiar a Colombia” y burlarse de las instituciones. El Gobierno ofrece hasta $3.000 millones por cada uno de los excombatientes que aparecen en el video.

Otro tema asunto que tocó “Santrich” fue la posible alianza del grupo disidente con el Eln. “Buscaremos esfuerzos de unidad con esa guerrilla y con aquellos compañeros que no han plegado las banderas”, manifestó. A este guiño, alias Uriel, comandante del Eln, respondió positivamente: "Cuando las vías legales para la transformación de la sociedad están cerradas, la resistencia armada es una alternativa válida. Saludamos a "Márque", "Santrich" que se reintegran a esta forma de resistencia popular. El bando está abierto para todos aquellos que quieran aportar". Esta sería la primera vez que Eln y miembros pertenecientes a la extinta Farc aúnen fuerzas militares y estratégicas.

Para el Gobierno esta invitación responde a dos cosas. La primera a que “Iván Márquez” y los demás se encuentran en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro, como explicó el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. La segunda a que el llamado a una alianza da a entender un presunto debilitamiento de la naciente guerrilla.

“Es un anuncio preocupante y hay que decir que muestra algo de la debilidad. El hecho de que el líder de la negociación esté diciendo que se une con el Eln no hace sino mostrar una debilidad militar y estratégica, recurriendo a aquellos que no quisieron adherirse al Acuerdo de paz. Está bastante solo”, dijo Ceballos.

La aparición de “Santrich” junto a “Iván Márquez” confirmó una de las hipótesis que se plantearon cuando este dejó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, Cesar, el pasado 30 de junio. Luego de estos dos meses, y pese a la orden de captura proferida por la Corte Suprema de Justicia para que rindiera testimonio sobre la acusación que pesa a su nombre por narcotráfico, “Santrich” todavía es representante a la Cámara por la FARC. El líder guerrillero tiene una demanda de pérdida de investidura por ausentismo, además la Comisión de Ética estudia su caso. Hasta que no haya una decisión, “Santrich”, aunque esté alzado en armas, seguirá siendo un aforado.