Se aplaza en la Cámara discusión sobre cadena perpetua para violadores de menores

La representante uribista Margarita Restrepo propuso solicitar un concepto del Consejo de Política Criminal para continuar con el debate. Expresó que el proyecto no soluciona el problema de violación de menores y que el debate no se debe hacer en tiempos electorales.

Sin comenzar, la discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, alrededor sobre el proyecto de acto legislativo de cadena perpetua para violadores de menores de edad fue aplazada luego de una solicitud de la congresista Margarita Restrepo, del Centro Democrático, de esperar un concepto sobre el Consejo de Política Criminal sobre el asunto.

“Mi compromiso es por los niños. Pero no acompaño al presidente Duque en este punto. No es que queramos evadir el debate, hay que respetar a los niños que violan a cada minuto. Por eso, este debate no se puede hacer en un periodo electoral. Este es un tema que no se debe frivolizar y este proyecto de ley no le da solución al problema, que no son las leyes, sino la eficacia de la justicia”, señaló Restrepo.

Contexto: Se inicia puja política por la cadena perpetua para violadores de menores de edad

En ese mismo sentido, hizo un llamado a buscar soluciones reales y a no utilizar más “sofismas de distracción” ni hacer “cantos a la bandera”. De hecho, la posición de Restrepo entra en controversia con las opiniones de otros congresistas del uribismo, quienes, en su mayoría, apoyan una iniciativa que tiene el respaldo del Gobierno Nacional.

“Creo que no es la primera vez que debatimos un proyecto que no cuenta con ese concepto (del Consejo de Política Criminal) y no creo que debamos aplazar nuestro trabajo legislativo por cuenta de la coyuntura nacional. Es un clamor que tengamos legislatura competente que proteja a los niños”, expresó por su parte Gabriel Santos, también del Centro Democrático.

Le puede interesar: Proponen que delitos sexuales sean imprescriptibles

En desacuerdo con la propuesta de Restrepo también estuvo Jorge Méndez, de Cambio Radical: “Difiero del aplazamiento de este debate. Lo que hagamos aquí tiene un efecto jurídico y político. Cada uno ha tomado rédito político de los proyectos tramitados. Entonces, decir que por efecto político se debe aplazar, me parece errado”.

En contraste, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, apoyó la solicitud de la representante uribista. “Creo que se debe buscar la mayor condena posible, y hago énfasis en posible, para los violadores de niños en este país. Y para eso es necesario tener los insumos de política crimina para evaluar las posibilidades de penas muchos más duras y, segundo, un ambiente sosegado y tranquilo que permita que la discusión se dé con conocimiento de fondo y con argumentos. Adhiero a la solicitud de aplazar la discusión para después de las elecciones”, señaló el congresista de la oposición.

Le puede interesar: "¿Cadena perpetua para violadores de niños en Colombia?"