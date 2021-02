Se desinfla propuesta de unificar elecciones presidenciales y regionales

Desde varios sectores se catalogó la propuesta como inviable. La controversia apuntó a la posibilidad de que el periodo de Iván Duque y los actuales congresistas sea prolongado por dos años.

En medio de la celebración gubernamental por la llegada de las primeras vacunas, este lunes se vino a conocer una nueva propuesta para unificar las elecciones y periodos de presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores. El proyecto no es nuevo, cada tanto es lanzado por algún sector, casi siempre Fedemunicipios, y las respuestas casi siempre son de carácter negativo.

En esta ocasión, la respuesta fue la esperada. Sobre todo, ante las cifras en rojo en favorabilidad que tiene tanto el presidente Iván Duque como el Congreso. Y es que la propuesta contempla, no solo que se hagan en una misma fecha los procesos electorales, sino que, para igualarlos, se prorrogue por dos años más los mandatos de Iván Duque y del actual Legislativo.

En la mañana de este martes, desde de distintos sectores se ha expresado el rechazo a la propuesta. Por ejemplo, el senador y precandidato presidencial de la Alianza Verde Antonio Sanguino calificó la iniciativa como “un refrito que cada cierto tiempo desempolva Gilberto Toro (presidente de Fedemunicipios) para congraciarse con el presidente, los alcaldes de turno o los congresistas. Inviable, inconstitucional, inconveniente e inoportuna. Un mal chiste en medio de la pandemia”.

Un pronunciamiento similar tuvo la también senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, que consideró la medida como “humo puro, que no aguanta análisis”. Según la congresista, cada 4 años es lo mismo, y lo que hacen algunos “avivatos” es hacer ruido para intentar “alargarse el periodo”. En este sentido, Lozano aseguró que normalmente se intercalan, una vez hablan de la extensión de los mandatos de las autoridades locales y en otras ocasiones apuntan al Congreso y al presidente.

El senador Armando Benedetti fue otro de los que calificó como inviable la propuesta y hasta llegó a decir que era “violentar a democracia”. También consideró que es irresponsable, pero hizo sobre todo énfasis en que los presidentes de los partidos habrían guardado silencio ante la propuesta: “Solo 3 o 5 senadores salimos a cuestionar”.

Roy Barreras también se unió al rechazo a la medida, aunque este aprovechó para rescatar un trino del presidente Iván Duque en 2014, cuando era senador, en el que calificó la unificación de periodos como “el camino del poder absoluto” y lo comparó con el régimen que tuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, que solo hasta hace poco abandonó el poder presidencial en dicho país.

El excandidato presidencial y senador Gustavo Petro fue otro de los que rescató lo dicho por el primer mandatario hace 6 años. En este caso, catalogó de incoherente a este gobierno y señaló que el pueblo debe responder con movilizaciones pacíficas. “Si no es así, lo que vendrá será una verdadera dictadura”, concluyó.

El rechazo también vino de los cercanos del gobierno, como la senadora Paola Holguín. La que es una de las fichas fuertes del Centro Democrático aseguró que unir las elecciones puede llevar a “monopolios partidistas que golpean la democracia”. Asimismo, lo calificó como un irrespeto a la voluntad popular que votó por un periodo determinado. Por último, señaló que sería más difícil para los electores las votaciones si son todas a la vez.

La senadora del Partido Conservador Esperanza Andrade se unió al rechazo generalizado y afirmó que no había mayor sustento para una propuesta de este tipo. Además de considerarla inviable, Andrade resaltó que no hay ambiente en el Congreso para esta iniciativa y, de haberlo, no pasaría la revisión de la Corte Constitucional.

Pero el rechazo no se quedó solo en los linderos del Congreso, también el exvicepresidente y exgestor de paz Humberto de la Calle se pronunció sobre la posible unificación de periodos. “Es tan descabellada la idea de la prórroga de periodos, que pensé que no valía la pena ocuparse de ese disparate”, dijo De la Calle, que también catalogó de disparate la propuesta. Asimismo, el político liberal señaló “que sería un golpe de estado, un abuso y una grosera violación de la Constitución”.