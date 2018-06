Santos y Duque se reúnen ese jueves

Se inicia la transición con el nuevo gobierno

Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil

Tras dos períodos en el poder, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos empieza a caminar por el pasillo hacia la salida. Aunque con varios temas pendientes que son impulsados con presión y a toda máquina en el Congreso de la República, como lo es la aprobación de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este jueves se dará el primer encuentro entre el mandatario saliente y el electo en la segunda vuelta del pasado domingo, Iván Duque Márquez, en donde sus respectivos equipos harán el acercamiento para empezar el empalme de cara a la entrega del poder. Sería la primera aproximación entre el uribismo y Santos desde la reunión que sostuvieron luego del plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando ambos proyectos políticos, tan lejanos desde el primer período de gobierno del hoy nobel de paz, se reunieron para discutir cambios en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Por eso hay gran expectativa, pues si bien se trata de los primeros pasos para la entrega de información sobre diversos temas de gobierno correspondientes a cada una de las carteras, sí hay diferencias notables en varios asuntos, y es evidente que habrá, al menos, recomendaciones de Santos a Duque. En ese sentido, más allá de una simple reunión, lo que ocurrirá hoy podría ser como el encuentro turbulento entre el río Magdalena y el mar Caribe en Bocas de Ceniza. No obstante, aparte del tire y hale del Gobierno y la oposición en el Congreso, hasta ahora encabezada por el Centro Democrático, el ambiente parece sereno.

Según explicó el presidente electo en la primera rueda de prensa, el martes pasado, será un empalme “riguroso, técnico y detallado”, y su equipo, liderado por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, deberá encargarse de asumir la información de 16 áreas temáticas, correspondientes a los ministerios y a los departamentos administrativos principales. Una tarea que no parece sencilla y que tomaría, por lo menos, unas tres semanas. Pasado ese tiempo, Duque dijo que anunciará de manera gradual los nombres de quienes lo acompañarán en el gabinete. “Con esa información daremos un informe a la opinión pública”, señaló.

Como era de esperarse, la mayor prioridad para el nuevo presidente es la implementación del Acuerdo de Paz. Allí hay asuntos por revisar, como la reincorporación de los excombatientes, el avance de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la construcción de vías terciarias y la presentación ante el Congreso de la reforma rural integral (RRI), que, aunque es el punto número uno de lo pactado, no ha ocupado el mismo lugar en las agendas del Gobierno ni del Legislativo. En general, Duque ha planteado que al Acuerdo se le deben hacer correcciones —fue su promesa de campaña—, sin embargo, está por verse la capacidad de maniobra que tendrá ante el blindaje jurídico que tiene el documento y los actos legislativos aprobados por el Congreso, y que ya tienen el aval de la Corte Constitucional. No en vano, Santos ha dicho con ánimo retador que los acuerdos no se pueden cambiar. “Si proponen algo que sea para mejorarlo y encuentra un consenso, bienvenido sea, pero acabar con los acuerdos no van a poder”, apuntó el presidente en entrevista con CNN en Español.

Uno de los nudos está en la diferencia de conceptos sobre la aprobación en Congreso del proyecto reglamentario de la JEP. Para Duque, si la Corte Constitucional no se pronuncia sobre la ley estatutaria del tribunal, se estaría legislando sobre una ley que “no existe”, lo que podría significar, para él, un vicio de forma. Esa fue la razón por la que pidió a sus fuerzas en el capitolio aplazar la aprobación hasta la nueva legislatura. Sin embargo, Guillermo Rivera, ministro del Interior, aseguró que la reglamentación de la JEP no legisla sobre la estatuaria sino sobre el artículo 12 transitorio que fue aprobado en el Acto legislativo 01 de 2015 y que tiene aval constitucional.

Fuera del Acuerdo de Paz, la atención de Duque se concentrará en la crisis de Hidroituango, ante la emergencia presentada en las últimas semanas que puso en riesgo máximo a poblaciones cercanas a la represa. Otros asuntos que tienen prioridad en la agenda del nuevo gobierno es la situación de la economía (en donde, por ejemplo, se descarta la eliminación de los tres ceros en los billetes), el déficit financiero en el sector salud y la situación de seguridad en el territorio y de cultivos de uso ilícito. Lo que sí ha anunciado Duque de entrada ha sido la necesidad de una política fiscal y económica “que permita un Estado más eficiente, que haga más con menos, que elimine gastos innecesarios, con una agenda clara para reducir la evasión del impuesto de renta e IVA y que permita el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores a través de la disminución de tarifas e inversión”.

¿Qué hay del Eln?

El otro lado de la paz es el de la mesa con el Eln en La Habana. Los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla trabajan para dejar, antes de la posesión de Duque, un cese bilateral del fuego, empero, la condición del nuevo presidente para la continuación del diálogo es que los insurgentes dejen todo tipo de actividades criminales. Además, exigirá la concentración de los guerrilleros con supervisión internacional, con tiempos definidos y elementos detallados para la transicionalidad, que puedan implicar una reducción de penas, pero no la ausencia de estas. Para el equipo de empalme de Santos —integrado por María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio; Alfonso Prada, secretario general de Palacio, y Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda— tanto la paz con el Eln como la conservación del proceso de implementación del Acuerdo de Paz son una prioridad. Y no es para menos: el documento logrado en La Habana fue la obra maestra del gobierno saliente.

En ese sentido, el objetivo principal, además de la entrega de información, de asuntos administrativos y de planta, es el de mantener líneas misionales, es decir, aquello de construir sobre lo construido. De acuerdo con Prada, el gobierno entrante conoce de primera mano cómo ha sido el conflicto armado de más de medio siglo y, con seguridad, no podrá desconocer los resultados palpables que ha tenido el desarme de las Farc, la reducción de la tasa de homicidios en el país y la victoria que ha significado tener las elecciones más tranquilas en la historia reciente. Por eso, una de las principales aspiraciones del grupo de empalme de Santos es que, con estos elementos a la mano, Duque pueda tomar las decisiones más acertadas. “Nos interesa que al nuevo gobierno le vaya bien”, es el deseo del ministro Cárdenas.