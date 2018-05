Se radica ley para ampliar amnistía a ciudadanos remisos y solucionar situación militar

-Redacción Política

El senador Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, radicó este viernes en la secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que tiene por objetivo extender por un año más el período de amnistía.

El proyecto, además, plantea que la amnistía y la condonación de las multas se amplía para cualquier ciudadano (que sea exento o mayor de 24 años). También determina que el Ejército deberá promocionar este período de amnistía a través de los medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo radio y televisión.

De igual forma, el Ministerio de Defensa deberá enviar un informe trimestral al Congreso de la República acerca de la implementación de la amnistía y esta cartera también podrá ampliar dicho período de amnistía, por mínimo seis meses, en caso de que sea necesario.

De acuerdo con el senador Velasco, en cerca del año que ha pasado desde el inicio del período de amnistías, que termina en agosto próximo, han accedido al beneficio unos 470.000 ciudadanos, de 1’200.000 que se habían previsto.

“Por algunos temas de sistemas y de interpretación en algunos distritos militares, no ha sido utilizada por la cantidad que se pensaba. Por eso, con un grupo importante de senadores de todas las bancadas, presentamos el proyecto para extenderla por un año más. Se aclararon las dudas y no solo será para los remisos, sino para aquellas personas mayores de 24 años que no tengan la libreta”, dijo Velasco.

El precio de la libreta de la amnistía actual, del 15 % de un salario mínimo (que son $117.000, aproximadamente.), se mantendría de ser aprobado el proyecto.