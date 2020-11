Se rompe acuerdo entre liberales y conservadores para la presidencia del Senado

Desde el Partido Liberal aseguran que el senador conservador Carlos Andrés Trujillo incumplió uno de los puntos acordados: renunciar al Parlamento Andino para darle paso al senador liberal Jaime Durán. “No hay un acuerdo que diga que tengo que renunciar”, replica Trujillo.

De acuerdo con los pactos logrados entre los partidos políticos a inicios del período del nuevo Congreso, un senador del Partido Conservador deberá ocupar la presidencia del Senado de la República durante la legislatura 2021-2022. Para ese cargo suena con mucha fuerza el senador antioqueño Juan Diego Gómez, sin embargo, todo parece indicar que le tocará aspirar sin el apoyo del Partido Liberal, que suscribió a dichos acuerdos en 2018.

En una carta firmada y enviada este jueves por el secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez, al presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, esa colectividad les informó a los azules que no atenderá a lo definido para mesas directivas en la próxima legislatura.

“Nuestra bancada de Senado, en adelante y por decisión de la dirección nacional, quedará en libertad en lo que corresponda a la elección y conformación de mesas directivas del Senado de la República, sin ninguna obligación de votar por el conservatismo para la presidencia del Senado en el último año de la legislatura”, dice la misiva.

La razón, dice la carta, es el incumplimiento del pacto político por parte del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, “en su negativa de honrar los acuerdos establecidos entre los distintos partidos y movimientos políticos representados en el Legislativo”.

La comunicación no hace explícito el motivo, sin embargo, una voz dentro del liberalismo le contó a El Espectador que la ruptura entre liberales y conservadores tiene que ver con el Parlamento Andino. Según esa fuente, uno de los puntos de los acuerdos de 2018 era que a esa instancia internacional entrara el senador liberal Jaime Durán Barrera, pero Trujillo no ha renunciado a ese cargo para darle paso al senador santandereano.

El Espectador en video:

“Los acuerdos para el Parlamento Andino están definidos en que cada dos años hay un cambio. En los primeros dos le tocaba al Partido Conservador y en los últimos dos años, al Liberal”, dijo una fuente del Partido Liberal. El más molesto con la no renuncia de Trujillo es el propio senador Durán, quien puso su incomodidad en conocimiento del expresidente César Gaviria Trujillo, director de los liberales.

La acción desencadenada fue la carta al Partido Conservador. En contraste, el senador Trujillo niega rotundamente que haya un acuerdo en el que se señale que debe renunciar al Parlamento Andino para darle paso al senador Durán.

“Los suplentes entran a ser titulares a falta absoluta o temporal del titular. Falta absoluta es muerte, renuncia o pérdida de la condición de senador. La temporal es una licencia. Hoy no ha pasado ni lo uno ni lo otro y no se está incumpliendo ningún acuerdo”, manifiesta Trujillo.

Para él es claro que ni firmó ni conoce ningún documento en donde esté escrito que él debe renunciar al Parlamento Andino para que el senador Durán asuma la titularidad. “No hay un acuerdo en donde diga que Carlos Andrés Trujillo renunciará a los dos años. A mí nadie me ha llamado del Partido Liberal ni el doctor Durán. Solo me han mandado razones y hace poco el vocero de esa colectividad me comentó el tema”, indica Trujillo.

Concluye que eso fue lo que pactó en 2018, “a menos que se me muestre el acuerdo o que eso que firmé tenga un significado distinto. Ellos han argumentado que es que Germán Hoyos (Partido de la U) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) van a intercambiar esos roles, pero eso es un asunto de ellos”.

Desde el liberalismo dicen que, como los acuerdos son para cumplirlos, el hecho que senador Trujillo no haya renunciado al Parlamento Andino es la razón por la que los liberales no acompañarán una futura candidatura de los conservadores a la presidencia del Senado. ¿Se unirán a una candidatura de la oposición?

Vea la carta completa