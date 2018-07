Sector de la Alianza Verde propondrá declarar la oposición al gobierno Duque

Este jueves, la Dirección Nacional de la Alianza Verde se reunirá para fijar la postura que asumirá la colectividad frente al gobierno entrante de Iván Duque. Las opciones que tienen los verdes de cara al nuevo mandato son claras: o se declaran en oposición o independientes, dadas las marcadas tendencias ideológicas entre este sector y el que lidera el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Antonio Sanguino, exdirector de dicha colectividad y senador electo, anunció que propondrá a sus copartidarios declarar la oposición a Duque y, advirtió, sería en defensa de la paz en Colombia. “Hay que ejercer la oposición como se ejercería el gobierno. Propondré oposición a gobierno de Iván Duque, con rigor y compromiso con la paz, la justicia climática y la lucha contra la corrupción”, dijo Sanguino.

En ese sentido, fue muy crítico con la forma en la que ejerció la oposición el uribismo durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a la que calificó de dañina. “La nuestra será argumentada, constructiva y rigurosa”, reiteró Sanguino. Anticipó, además, que los verdes –si se declaran en oposición- lo harían para controlar, denunciar, vigilar y proponer.

Aunque la decisión consensuada se tomará a lo largo de esta mañana, no sorprendería que la Alianza Verde decidiera asumir esta postura, teniendo en cuenta que para la segunda vuelta presidencial decidió apoyar al excandidato Gustavo Petro, quien se convirtió en el líder de la oposición en Colombia. Dicha unión, no obstante, no estuvo marcada por coincidencia ideológica, como lo aclararon los verdes en varias ocasiones.

La declaratoria de una postura política concreta en torno al gobierno se da por cuenta del Estatuto de la Oposición que entra en vigencia a partir de este 20 de julio, cuando se posesiona el nuevo Congreso de la República. En la norma, se estipulan derechos y deberes concretos para cada uno de los sectores, dependiendo del rol que decidan ejercer frente al mandato de un presidente electo, cualquiera que este sea.