Secuestro, "el florero de llorente" en los diálogos con el Eln

-Redacción Política

Quedan tres días para que se cumpla el plazo establecido por el presidente Iván óDuque para que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) deje en libertad a 20 personas que mantiene secuestradas como un gesto de intención de paz y mantener así la mesa de diálogos en La Habana. Sin embargo, las noticias no son las mejores: la delegación de paz de la guerrilla informó que liberaría a los secuestrados a pesar de que el Gobierno no brindó garantías; el comandante del Frente de Guerra Occidental, que opera en Chocó, advirtió que no es posible hacer la operación humanitaria porque la vida de los secuestrados y de los guerrilleros se pone en juego. Y al tiempo, el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, reiteró que la liberación de los plagiados no es asunto de negociación y que el Eln debe liberarlo cuanto antes y por su cuenta.

(Diálogos con el Eln, el primer problema de Duque en la Presidencia)

Un panorama complejo si se tienen en cuenta que el tema del secuestro por parte del Eln es históricamente la piedra en el zapato de la negociación política. Un secuestro dio al traste con las negociaciones durante el gobierno de Andrés Pastrana; y fue el mismo asunto el que impidió el avance de los diálogos exploratorios con el expresidente Álvaro Uribe. También ha sido el punto permanente de tensión desde que el expresidente Juan Manuel Santos inició los contactos para instalar la mesa de diálogos con esta guerrilla. Durante los últimos seis años, el secuestro por parte del Eln ha sido el sambenito que no deja prosperar los intentos de paz. Y el tema sigue en el centro del pulso entre Gobierno e insurgencia.

En la madrugada de este martes la delegación de paz del Eln advirtió que, por cuenta de la negativa del Gobierno a acordar unos protocolos de seguridad, ha sido imposible concretar la liberación de los uniformados retenidos por la insurgencia en Chocó y Arauca. “El tiempo pasa y con ello aumentan los riesgos de un desenlace fatal, para la vida e integridad de los detenidos”, expresó la organización subversiva. También recordó que desde el mismo momento en que fueron secuestrados los uniformados, en los primeros días de agosto, expresaron su voluntad para liberarlos. Sin embargo, puntualizan que la demora en la liberación se explica porque “el gobierno se ha opuesto a la presencia de terceros internacionales de los países garantes, que siempre han acompañado estas operaciones”.

Eln a la espera de un mansaje del gobierno Duque

En este contexto, los negociadores de paz anunciaron que, ante los inconvenientes para llegar a un acuerdo con el gobierno, el Eln decidió liberar por cuenta propia a los uniformados secuestrados. Por eso responsabiliza a la fuerza pública de lo que le pueda ocurrir a los rehenes si llega a producirse una operación militar en momentos en que se esté produciendo la liberación. Al comunicado de la delegación de paz se sumó un anunció del comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que es conocido con el alias de ‘Uriel’. En este el jefe guerrillero insiste en que la liberación se producirá pero advierte que en este momento no hay condiciones de seguridad para hacerlo, pues las unidades del Eln “enfrentan un cerco militar y paramilitar” en las selvas chocoanas.

“Planteamos que de manera unilateral trataremos de garantizar la integridad y posible libertad con todas las dificultades y peligros que esto acarrea. De antemano responsabilizamos al gobierno colombiano, en cabeza de Iván Duque, por lo que pueda pasar con la vida de las personas privadas de la libertad. Reiteramos que no permitiremos un rescate por medios militares. Hacemos un llamado a los familiares, y a los colombianos que consideran necesario desescalar el conflicto bélico, a que se manifiesten, se movilicen y denuncien la actitud guerrerista del gobierno colombiano. En el Chocó no creemos que se puedan liberaciones en el corto plazo, sin garantías mínimas debido al intenso operativo militar y paramilitar en el que están envuelto nuestras unidades”, puntualizó ‘Uriel’.

(Eln se atribuye el secuestro de militares en Chocó)

Por su parte, el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, fue enfático en que la libración de los secuestrados un requisito ineludible si el Eln quiere seguir hablando de paz. “Este gobierno no negocia secuestros. El Eln está en la obligación de liberar a los secuestrados sin condición alguna. El país está esperando eso para dar una muestra de buena voluntad en este proceso de evaluación de la mesa de diálogos, que termina este viernes”, señaló Ceballos. El Alto Comisionado para la Paz explicó que no aceptan la presencia de los garantes internacionales porque ellos hacen parte de la mesa, cuyo futuro el Gobierno esta evaluando en este momento, y consideró que, así como los secuestraron, los deben liberar. Por eso ofreció que sea el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y la iglesia católica, quienes hagan el acompañamiento.

“El Presidente de la República ha sido muy claro en que se deben liberar todos los secuestrados. Hay personas que están privadas de su libertad desde el año 2002” puntualizó Ceballo e hizo énfasis en que la liberación de los nueve uniformados, que anunció el Eln, no es satisfactoria para el Gobierno. “El Eln en su twitter publica un comunicado de la dirección nacional, y ese mensaje contrasta, con unas declaraciones que no entendemos porque son distintas. En este proceso de evaluación es muy importante que el Eln unifique su mensaje y que de claridad si existe o no una unidad de mando, porque si una cosa es lo que dice la dirección nacional en La Habana, y otra es la que dice un comandante de uno de los frentes, pues es una contradicción que no permite tener confianza en la voluntad de paz de toda la organización”, concluyó Ceballos.