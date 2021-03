Fue robado del lugar un computador con información delicada. Martha Peralta, presidenta de la colectividad, expresó que “no hay garantías para hacer oposición democrática”.

Por segunda vez en este año, un colaborador del movimiento Mais es atacado en el área que rodea la sede de la colectividad, ubicada en el barrio La Soledad, en Bogotá. En esta ocasión, José Ospino, director jurídico de la colectividad, fue asaltado cerca de la entrada de las oficinas.

(Lea: “Reforma sigue sin recoger necesidades de sector salud”: advierte representante Castilla)

El hecho ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana, según comunicó el movimiento. Ospino, quien viajaba a Montería (Córdoba) con Martha Peralta, la presidenta del Mais, a unas actividades políticas en varios municipios, fue a la sede sobre las 4:00 de la mañana de este viernes para sacar unos documentos y el computador institucional y utilizarlos en los encuentros que tenían programados.

Una vez afuera, mientras esperaba el taxi para dirigirse al aeropuerto El Dorado, tres hombres armados en motos se le acercaron y lo asaltaron, relató Peralta que, aunque no estuvo en el lugar de lo ocurrido, tuvo acceso directo a la declaración de Ospino.

(Lea también: Arranca primer congreso del movimiento Dignidad con miras a 2022)

“Le quitaron el computador y el celular, ambos aparatos institucionales que tienen información delicada que yo manejo como representante legal sobre reuniones, el Pacto Histórico y la militancia. Él corre detrás de los delincuentes y pide ayuda en locales aledaños, pero termina agredido, golpeado”, contó Peralta.

@PoliciaBogota ve a nuestro jurídico golpeado, decide arrestarlo a él en vez que a los ladrones. @ClaudiaLopez no entendemos cuál es la seguridad que UD promueve.

Ni derecha ni tibios garantizan nuestra seguridad.

No ha servido la denuncia penal por situaciones anteriores. pic.twitter.com/FNTgAgw2o5 — Movimiento MAIS (@MovimientoMAIS) March 26, 2021

Según la presidenta de la colectividad, luego llegó la Policía, pero no socorrió a Ospino. “Llega una patrulla, pero en vez de ayudarlo, lo apresaron, lo detuvieron. Lo que nos sigue impresionando es que luego de lo sucedido, la Policía entró a la sede, pero sin ningún tipo de autorización. Allí solo estaba el todero y la recepcionista. Entonces llegaron los policías a mirar las cámaras, al parecer, no para solucionar el tema sino para decir que el robo no se dio dentro de la sede. El robo se dio dentro del área de la sede. Hace menos de un mes agredieron al secretario de comunicación al frente de nuestras oficinas y le robaron el celular, también con información valiosa. No son casos aislados”, dijo.

(Conozca: “Seis precandidatos es falta de vocación de poder del verde”: Camilo Romero)

El movimiento puso la denuncia y pidió a las autoridades acompañamiento permanente. Peralta recalcó que esto demuestra que “no hay garantías para hacer oposición democrática en el nefasto gobierno de Iván Duque”. Añadió que pidió atención de la Alcaldía de Bogotá frente a lo que considera como ataques al movimiento político por medio de abusos a sus colaboradores. “Nuestro personal quedó intimidado. Tuvimos que cerrar la sede hoy”, explicó.