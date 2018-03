"Seguiré luchando por los trabajadores y pensionados del país": Alexander López

-Redacción Política

¿Quién es Alexander López Maya?

Soy hijo de padres campesinos que emigraron del Eje Cafetero y llegaron a Cali en busca de oportunidades. Mi padre, Javier, fue trabajador ferroviario y mi madre enfermera comunitaria. Hice mi primaria en un colegio construido por la propia comunidad en condiciones precarias en el humilde barrio de San Marino. Mis primeros maestros fueron sacerdotes y monjas franciscanas, quienes sembraron en mi valores como la justicia social y la solidaridad. Estudié bachillerato técnico en el Colegio INEM de Cali y me convertí en dirigente del movimiento estudiantil en los difíciles años 80. Soy abogado de la Universidad San Buenaventura con especializaciones en la Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano en políticas públicas y administración de empresas sociales del Estado. Siendo muy joven me vinculé como trabajador a Emcali y a la organización sindical, en la que adelanté jornadas de solidaridad social denominadas "Mingas Comunitarias" en las zonas más pobres y deprimidas de Cali, para llevarles servicios públicos a las comunidades que carecían de ellos.

¿Cómo se da el salto al Congreso?

Los trabajadores de Emcali, en una asamblea donde participaron más de 2.300 trabajadores, decidieron que debía ir al Congreso a defender a la empresa como patrimonio público. Es así como en el 2.002 me postularon como Representate a la Cámara a nombre del Frente Social y Político, logrando la segunda votación más alta del Valle del Cauca en las elecciones de marzo de ese año.

Hoy es senado, ¿qué tiene para mostrarle a la gente de su gestión legislativa?

Como senador de la Republica, en el último periodo de gestión, he sido autor y he logrado la aprobación de varios proyectos, entre ellos, el que modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados, reduciendo al 4% dicho aporte. A la fecha, este proyecto se encuentra a instancias de la Corte Constitucional tras las objeciones formuladas por el presidente. Es una norma tiene impacto en todo el país, pues beneficia a un millón seiscientos mil pensionados que se ahorraran el 8% de sus ingresos. Soy autor también del proyecto que establece lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y como coautor he avanzado junto a otros congresistas en la concreción de iniciativas legislativas en favor de diferentes sectores: El reconocimiento de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, la categorización del municipio de Santiago de Cali Como Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, y participé en la redacción y autoría de la ley que crea el “Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura”, entre otras. Debo advertir que mi gestión como congresista no se limita únicamente al trámite de proyectos de ley, sino también al ejercicio de control político con el que he desarrollado innumerables debates, tanto en la comisión primera como en la Plenaria del Senado, que benefician a los vallecuaucanos y colombianos en general.

¿Y cuáles son sus principales propuestas para está nueva elección?

Presentaré una reforma integral a la salud que garantice el acceso universal e integral a todos los colombianos, para nosotros la salud es un derecho y no una mercancia. Además, presentaré un proyecto de ley para recuperar la mesada 14, que le fue arrebatada a los pensionados de manera injusta, y persistiré para que la mesada pensional en Colombia se incremente en la misma proporción en que se incrementa el salario mínimo a los colombianos. Continuaré con la lucha para que el proyecto de ley que elima la tercerización laboral en el sector público y privado sea aprobado por el Congreso de la República y se elimine la contratación de 3 ó 6 meses, por SAS, cooperativas o contratos sindicales, que precarizan las condiciones de los trabajadores que tienen que ser contratados de forma directa y a término indefinido para tener un escenario de trabajo digno y decente, reflejado en buenos salarios, prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es decir necesitamos formalizar a los más de 11 millones trabajadores que en el país se encuentran en la informalidad.

Vamos a recuperar las horas extras de la jornada laboral desde las 6 de la tarde y no desde las 9 pm, para que los trabajadores perciban nuevamente los más de 6 billones de pesos que han perdido por el recorte de este derecho. Trabajaré contra la corrupción para que los recursos públicos dirigidos a la niñez se dediquen efectivamente a garantizar su vida e integridad fisica y sicológica, el acceso a la educación, la salud y recreación a la que no aceden a la fecha por el desangre de nuestras institucione públicas.

Otro proyecto que ya está radicado y que queremos que sea aprobado por el Congreso es el que garantiza el derecho a huelga de los trabajadores y sindicatos del país, que hoy se ve amenzados por el fenómeno de informalidad y tercerización laboral.

Usted viene del sector sindical, ¿cómo está la situación de los sindicatos hoy en Colombia?

Muy mal, el sindicalismo en Colombia no crece porque hay un escenario de deslaborización. Practicamente en Colombia el contrato laboral estable desapareció, no hay contrato decente, hay 11 millones de trabajadores que están en la informalidad, solo 5 millones tiene contrato laboral, con prestaciones, los demás están practicamente en la indigencia laboral.

No hay salarios justos, no hay equidad, siguen las amenzas y los asesinatos a los líderes sindicales, hay permanentemente una violación de los derechos laborales por parte de los empresarios del sector privado y el mismo Estado que desconoce los derechos laborales de los colombianos. Esto sin descontar que los sindicatos en el país ya no jercen libremente su derecho de asociación, tienen limitado el escenario de la negociación colectiva y practicamante han perdido el derecho a desarrollar y participar de las huelgas.

El Acuerdo de paz con las Farc, ¿hacerlo trizas, reformarlo o dejarlo como está?

Creo que es un acuerdo que debe mantenerse, vale más lo que hemos ganado y evitar tanta violencia, tantos muertos, tantos territorios destruidos y evitar toda la zozobra y el miedo que ha sufrido el país; creo que hay que mantener el proceso de paz y terminarlo bien, a efectos que gane la sociedad colombiana y ganen las víctimas. La exigencia es a las Farc para que cumplan con la verdad, la justicia y la reparación.

¿Le quedó grande al Gobierno la implementación de la paz?

Si claro, el Gobierno ha manejado este tema de manera irresponsable. Se puso hacer unos acuerdos con la guerrilla de las Farc y no tenía una agenda para implementación con el Congreso ni con los territorios. Nosotros esperabamos que una vez las Farc salieran de los territorios, hubiese una presencia del Estado, en inversión social, que se protegiera a la población, y lo único que ha pasado es que han llegado otros grupos armados al margen de la ley a esos territorios que han generado muchos más violencia que la que antes había.

¿Hay que seguir sentados dialogando con el ELN o levantarse de la mesa?

Hay que seguir sentados pero con unas nuevas reglas de juego. El ELN no puede plantear una negociación con el Gobierno colombiano y con la población y paralelo a eso, iniciar un escenario de guerra donde mueren muchas personas inocentes y destruyen el medio ambiente. Hay que avanzar en la negociación con el ELN, pero hay que exigirles más seriedad y más respeto por los ciudadanos, porque finalmente quienes sufren son los colombianos; que si se van a sentar a hablar de paz que hagan la paz y que desmonten una presión de guerra innecesaria que lo que esta ocasionando desconfianza.

¿Votaría una reforma para subirle la edad de pensión a los colombianos?

Nunca, estoy en contra de subir la edad para pensionarse y estoy a favor de mejorar las condiciones de los jubilados y pensionados en Colombia, quienes han sido olvidados por el Estado y por la misma sociedad. Ellos deben estar en mejores condiciones.

¿Cuál es su posición frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo?

No me gusta

¿Y frente a la legalización de las drogas?

Es una alternativa que debe ir ligada a una verdadera política que conduzca a acabar con el narcotrafico en el país. Si no hay una política estructural e integral, perderíamos todo el esfuerzo con la legalización, por eso es necesario legalizarla pero condicionado a terminar con el negocio de las drogas.

¿Los servicios públicos: en manos del Estado o de los privados?

En manos del Estado. La salud, la educación, el agua, la energía, las telecomunicaciones y el derecho a la vivienda, son derechos mínimos esenciales que deben estar en manos del Estado y nunca en manos de particulares. Los particulares están prestando el servicio de salud a través de las EPS y eso solo ha generado tragedia para nuestro pueblo, ha ocasionado que miles de colombianos estén muertos por el paseo de la muerte, porque no tenían como pagar por un servicio médico y por eso no los atendieron y los dejaron morir. Ese es el ejemplo claro de lo que sucede cuando dejamos en manos del sector privado los derechos esenciales.

¿Deben pagar cárcel los menores de edad delincuentes?

Deben tener un sistema penitenciario especial. Debemos tener unas medidas especiales para los menores que infrinjan las normas, pero no en las condiciones que se tienen los mayores, unas medidas que permitan su resocialización, su protección y atención adecuada.

¿Cómo está la izquierda hoy en Colombia? ¿Hay unidad o división?

Las izquierda tiene graves problemas. Muchos sectores de la izquierda tenemos el mismo propósito, pero a la hora de asumir los liderazgos priman más los intereses personales que los intereses del país, y ese es el llamado que yo hago: que primen los intereses de Colombia y después los intereses personales. Creo que la izquierda tiene mucho por hacer, mucho por aportar, nosotros buscamos un camino posible, de un buen gobierno, de un cambio en el modelo económico que mejore las condiciones de todo nuestro pueblo y pienso que tiene que haber una unidad porque hoy como estan planteadas las cosas, la izquierda esta dividida.

¿Qué hacer con Buenaventura?

Ya hay una hoja de ruta, hay un acuerdo que se hizo entre la población y el Estado producto del paro cívico que hicieron los bonaverenses, en un justo reclamo por el abandono en el que estaban sumidos. El Estado debe cumplir integralmente el acuerdo. Hay que rehacer el tejido humano y social que destuyeron en Buenaventura, porque a los bonaverenses les han quitaron el derecho a vivir en dignidad, por eso, de manera urgente, debe aplicarse este plan de emergencia a efectos de recuperar ya, los derechos básicos que no tienen, como el derecho al agua potable, a la salud, la educación, a la paz, a la seguridad y el empleo que definitivamente no tienen los bonaverenses.

¿Cómo enfrentar la creciente inseguridad ciudadana?

Es con inversión social. La inseguridad refleja que no tenemos un Estado que garantice los derechos de los colombianos. Un país que tiene a 3 millones de niños por fuera de las escuelas, que no garantiza contratos laborales estables, que no garantiza el derecho a la salud, al bienestar, es un un país que va a tener toda está clase de problemas de seguridad, porque si la población no tiene sus necesidades basicas satisfechas, la sociedad se empieza a descomponer.