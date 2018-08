Senador de FARC denuncia que no lo dejaron ingresar a la posesión de Duque

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Antonio Lozada señaló que no le fue permitido el ingreso a la Plaza de Bolívar. Miembros del equipo de prensa de Iván Duque aseguraron que todos los congresistas están invitados.

El senador Carlos Antonio Lozada, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denunció este martes que le fue negado el ingreso a la Plaza de Bolívar para asistir a la posesión del presidente Iván Duque Márquez.

“Es increíble. Vengo a la posesión del presidente Duque, como senador electo de la República, traigo mi credencia que me acredita como senador y no se me permite entrar”, señaló Lozada.

¡Increíble! No me dejaron entrar a la posesión del presidente @IvanDuque a pesar de presentar mi credencial como Senador de la República. @SenadoGovCo pic.twitter.com/iIsCfyBILo — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) 7 de agosto de 2018

Seguidamente, Lozada agregó: “Considero que es u atropello a de los derechos políticos de la oposición y de las fuerzas alternativas. Como no me dejaron asistir, voy a desplazarme a la Plaza de la Hoja a participar donde está el pueblo colombiano para decirle a este nuevo gobierno que la oposición tiene derechos y que vamos a defender la vida, la paz y la democracia con el pueblo en las calles”.

Desde el equipo de prensa del presidente Iván Duque Márquez se informó que no es cierto que no se esté permitiendo el ingreso a los congresistas de la FARC y que todos los miembros de esa colectividad fueron invitados, por lo tanto, su ingreso está permitido como el de cualquier otro congresista.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, explicó que el ingreso a la Plaza de Bolívar era con invitación y que la senador Victoria Sandino, también de la FARC, señaló que a Lozada se le había quedado la tarjeta de invitación.

Hoy el ingreso es con tarjeta de invitación. Cuando vi el video de Julián Gallo (Losada) fui a hablar con seguridad y protocolo, también con bancada Farc, @VictoriaSandino me explicó que a él se le quedó la tarjeta. Entrada a plenaria de senado es normal, sin tarjeta. https://t.co/6hgcngxmxV — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 7 de agosto de 2018

No es claro si es necesaria una invitación en particular para ingresar, por ejemplo, al Capitolio Nacional si se tiene en cuenta que está prevista la toma de posesión del nuevo presidente en la tarde de este martes, un trámite para el que se necesita la presencia del Congreso en pleno.