El senador convocante a la moción de censura también se despachó en contra del ministro Carlos Holmes Trujillo, la bancada de gobierno y hasta del presidente del Senado, Arturo Char.

Después de 8 horas de debate de control político en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el Senado se preparaba para lo que parecía una larga noche con el debate de moción de censura en contra del mismo funcionario, convocado por el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. No obstante, cuando se iba a dar inicio, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, sacó de su arsenal un pedido para que se cancelara el debate, pues ya no existían los motivos por los que se había convocado.

Macías hacía referencia a que, apenas el fin de semana anterior, el Consejo de Estado tumbó el fallo de tutela en contra del Gobierno por no consultar al Senado la estadía en Colombia de una misión militar de cooperación estadounidense. Por un supuesto desacato a dicha determinación judicial fue que la oposición llamó a rendir cuentas al ministro Trujillo. En la lógica de Macías, sin fallo al que responder, pues no había razón de llevar a cabo un debate de moción de censura.

La respuesta fue acogida por la mayoría de la Plenaria en votación, mientras que la la oposición abandonaba el recinto virtual en protesta por lo que denominaron la “nueva jugadita” de Macías. Solo votó Angélica Lozano, que mostró su rechazo a que se impidiera llevar a cabo el debate de moción de censura. La respuesta en redes sociales fue inmediata. La movida de la banca de Gobierno fue catalogada como autoritaria y como una nueva claudicación de la democracia ante un gobierno que está dando pasos agigantados a lo que han denominado “una dictadura civil”.

Un día después de lo ocurrido en el Congreso, y con el panorama un poco más claro, el senador Jorge Enrique Robledo, citante de la moción de censura, se pronunció sobre lo sucedido. En diálogo con El Espectador, mostró su indignación, calificó de cobarde al ministro Trujillo y hasta aseguró que la “jugadita” se había gestado en la Casa de Nariño. Un poco decepcionado, también aseveró que el problema no es el sistema, sino el tipo de congresistas que está eligiendo el país.

¿Cómo entender que van más de 8 horas de debate y Ernesto Macías sale con lo que ustedes han denominado una nueva “jugadita”?

La principal razón de lo que pasó ayer es que les dio miedo el debate. Al ministro le dio miedo porque sabe que tenemos información para comprobar que él mintió, engañó y violó la ley. Tuvo una actitud corrupta. Le dio miedo porque iba a perder el debate. No me sorprendería que tuviera que renunciar a su cargo o que lo sacaran.

¿La movida de Macías al final del debate fue planeada desde antes?

Estoy seguro que estaba planeado. Recordamos que en el debate de Roy Barreras también atropellaron, violando las normas acordadas. Estaba calculado. Recordemos que cuando Macías fue presidente del Senado, nos hizo lo mismo. Solo que esa vez fue en el debate en contra de Carrasquilla. Hay que recordar que el debate de moción de censura en contra de Alberto Carrasquilla no se pudo hacer en el Senado porque hicieron lo mismo que hicieron ayer. En esa ocasión tocó hacerlo en la Cámara. No son demócratas. Le tienen miedo, odio y rabia a los que pensamos diferente a ellos.

¿Hay alguna implicación legal en lo ocurrido ayer?

No tengo la menor duda. Ellos lo que hicieron fue prevaricato. Los servidores públicos solo podemos hacer lo que está expresado en las normas. Si uno lee las normas de las mociones de censura, en ninguna parte dice que pueden no hacerse o impedirse. Los 58 senadores que aprobaron eso, encabezados por Macías, prevaricaron y eso le cabe una acción penal. También deben enfrentar procesos disciplinarios.

Uno de los argumentos de Ernesto Macías es que la oposición había hecho algo similar cuando él se negó a tramitar el debate de moción de censura y que luego impugnaron la decisión ante la plenaria…

Eso se refiere a lo de Carrasquilla. Lo que pasa es que por cada palabra de verdad manda una volquetada de mentiras. Él no cuenta que como mesa directiva se negó a hacer el debate y luego se intentó por la plenaria pero él ya la tenía cuadrada. Vuelve el maestro de las jugaditas a mentirle a los colombianos.

¿Qué iba llevar usted en el debate que no se pudo mostrar este jueves?

El conjunto de las cosas no cambiaba mucho a lo ya mostrado, pero no es lo mismo denunciar con 140 caracteres y otras cosa es explicarlo en una hora. En ese tiempo se podía mostrar que engañó sistemáticamente y violó la ley. El problema es que tenían miedo porque los 69 senadores que enviaron las carta al ministro de Defensa sobre las tropas extranjeras tenían que explicar al país si eran cómplices o víctimas del ministro. Esos senadores, o fueron usados para violar la ley o estuvieron con él.

¿Van a radicar una nueva moción de censura?

Vamos a mirar qué vamos a hacer. No hemos tomado una decisión, pero tenemos que hacer algo para que el debate se haga. Si el senador Char fuera sensato, convocaría el debate para el próximo martes, dándonos todas las garantías y le pediría perdón al país por su mala conducta. Una mala conducta que nos dio la razón de que él no podía ser presidente del Senado.

Ya que menciona a Arturo Char, ¿tuvo algo que ver con lo ocurrido ayer en el debate de moción de censura?

La conducta de Char de ayer es inaceptable. Primero, nos engañó a Roy Barreras y a mí que habíamos acordado con él la forma cómo se iba a llevar a cabo la sesión del día de ayer. Nos engañó y violó un acuerdo que habíamos hechos. Yo se lo reclamé en las horas de la mañana del jueves. También de manera arbitraria nos metió a dos duquistas de francotiradores en el primer debate. Después hace lo que sabemos que permite hacer. Él es el principal responsable legal de lo ocurrido porque su obligación era no poner en votación la proposición violatoria de la ley. Es la tragedia de Colombia: nos gobiernan personas que hacen política de cualquier manera. Son de talante autoritario, no son demócratas. Es miedoso lo que está pasando, porque viene desde la Casa de Nariño.

¿Por qué dice que viene desde Casa de Nariño? ¿Tiene algún indicio que demuestre eso?

Son decisiones muy graves que un senador como Macías o ellos no se atreven a tomar solos. Además, es que el principal beneficiario fue el ministro de Defensa, que se acobardó. Él es muy engolado para hablar pero peló el cobre. Ni siquiera tuvo el valor civil de darle la cara a los colombianos por sus actos de corrupción. Se imaginan lo que pensarán los militares y policías de Colombia teniendo un ministro que es incapaz de darle la cara a sus actos y promueve la violación de ley. Trujillo pudo haberle dicho a Char que hiciera el debate y todo hubiera cambiado. ¿Qué pensará la Fuerza Pública, esos colombianos que se juegan la vida a cada instante, de tener un personaje tan cobarde como jefe? Es el desastre de los desastres este gobierno.

¿Tiene alguna validez el argumento de que sin fallo no hay moción de censura?

No, es un abuso de ellos. Los debates de moción de censura no son para pedir permiso. Lo de ellos es el estilo de los mentirosos: una palada de verdad y una volquetada de mentiras. Es verdad que hay una sentencia del Consejo de Estado pero eso no cambia en nada la moción de censura. Entre el 3 de julio, que se aprobó, y el viernes de la semana pasada, la tutela estuvo vigente. A lo largo de casi esos tres meses el ministro de Defensa mintió, engañó y violó la ley. Lo hemos demandado ante las autoridades y va a tener que responder. La situación no cambia los delitos que él y el presidente hayan cometido. O sea, ellos mantuvieron unas tropas norteamericanas actuando ilegalmente en Colombia, eso no lo cambia el Consejo de Estado. Eso lo entiende hasta el abogado más mediocre, lo que pasa es que son tramposos.

Con lo que llevó Roy Barreras y lo que pasó en el debate del jueves, ¿hay elementos más contundentes en contra del ministro?

Por supuesto. Un ministro que se presta para que sus amigotes hagan una jugarreta como esta también es un razón para ser indigno. Un ministro con decencia lo que hace es llamarle la atención al presidente Char y a sus amigotes. Les habría dicho, déjenme dar la cara por mis actos. Lo del ministro es horroroso. Montaron una farsa y estoy seguro que esto fue concertado en la Casa de Nariño. Responsabilizo a Duque por lo que está sucediendo.

Tras lo ocurrido ayer y teniendo en cuenta que una moción de censura nunca ha prosperado, ¿no cree que se debe reformar el mecanismo de moción de censura para que realmente tenga dientes?

No hay nada que reformar, el mecanismo es perfecto. Lo que necesitamos es que los colombianos no sigan eligiendo a gente como Macías y a estos personajes que no respetan la Constitución y las leyes, que no son demócratas y que son capaces de perseguir a los que tenemos puntos de vista diferentes. Esa es la única reforma, que no los vuelvan a elegir.