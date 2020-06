Senador Laureano Acuña dio positivo para COVID-19

También resultó contagiada su familia. El congresista se había retirado de la sesión remota del Senado el pasado jueves, luego de manifestar tener los síntomas.

El senador conservador Laureano Acuña Díaz informó este lunes que resultó positivo para COVID-19, luego de recibir los resultados que de los exámenes a los que se sometieron él y su familia el sábado pasado.

“Luego de proceder a realizárseles las pruebas de COVID-19, y después de 48 horas de espera, hoy se recibieron los resultados donde les informan que dieron positivo (…) Desde el mismo momento de sentir los síntomas, se aisló completamente y no permitió salida ni entrada de ninguna persona a su vivienda”, dice en un comunicado remitido por la oficina de prensa del senador.

Le puede interesar: Confirman dos nuevos casos de coronavirus en la Cámara de Representantes

PUBLICIDAD

Asegura que se encuentra cumpliendo con los procedimientos dispuestos por el personal de salud que lo atendió y que tanto él como los miembros de su familia iniciaron son el tratamiento básico para el manejo y control de la pandemia.

En ese sentido, el senador, oriundo de Barranquilla, hizo un llamado a los ciudadanos que habitan esa ciudad, que presenta una de las situaciones más complicadas del nuevo coronavirus, para que no salgan de sus casas, tengan los cuidados mínimos y sean responsables con ellos y sus familias.

“Por mis responsabilidades con mi comunidad y mi país me tocó salir y, cumpliendo con los sistemas de bioseguridad y sin saber cómo, adquirí el COVID-19. Ahora, pónganse a pesar en quienes desafían el virus y se exponen a este sin ningún tipo de protección”, manifestó el congresista conservador.

Lea también: “Pensé que me estaba equivocando al no convocar presenciales”: presidente del Congreso

PUBLICIDAD

El congresista se había retirado de la sesión plenaria remota el pasado jueves, tras manifestar que tenía los síntomas del virus. “Me he sentido mal, espero que Dios me ilumine, me salvaguarde, pero ya tengo en mi casa a la gente de la salud prepagada para someterme a la prueba del COVID y por seguridad mía y de mi familia y por responsabilidad con mis hijos, quiero salir de esto”, dijo Acuña, asegurando tener tos, fiebre y dolores en el cuerpo, razón por la que se retiraba de la sesión.

Acuña es el segundo congresista que reporta contagio de COVID-19. El primer caso de contagio se presentó en la Cámara de Representantes, con el contagio de José Luis Correa, del Partido Liberal. Ese hecho generó alarma en esa corporación que venía desarrollando sesiones semipresenciales en el Salón Elíptico y lo que tuvo como consecuencia que representantes y funcionarios tuvieran que someterse a pruebas.

En contraste con la decisión de la Cámara de realizar sesiones semipresenciales, el Senado de la República optó por seguir sesionando desde casa. Según el presidente de esa corporación, Lidio García, esa fue la decisión más acertada para no poner en riesgo la salud de los senadores y sus familias.