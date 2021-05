El congresista, que recientemente había pedido la militarización de la ciudad ante la crisis por el Paro Nacional, aseguró incluso que la bancada ha abandonado a la ciudad.

El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático y oriundo del Valle del Cauca, anunció su retiro a la vocería del partido en el Congreso de la República, en protesta por la decisión del presidente Iván Duque de no hacer presencia en Cali en la actual crisis por las manifestaciones y los bloqueos dentro del Paro Nacional.

“El presidente Iván Duque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la Policía, no vendrá a Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mí y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del Centro Democrático”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Lea también: Uribismo pide la militarización de Cali por desmanes en el marco del paro

Recientemente, Velasco le había pedido al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tomar mano dura y militarizar la ciudad: “La única solución alcalde es generar la militarización de la ciudad, por eso le solicito alcalde que militarice la ciudad lo antes posible para proteger a la ciudadanía”, fue su petición.

Según expresó, “la situación en Cali se salió de madre. La violencia, las vías de hecho, el vandalismo está buscando un caos absoluto y lo único que buscan es desestabilizar la ciudad y el Estado”, en referencia a los duros enfrentamientos, la semana pasada, entre manifestantes y Fuerza Pública.

Asimismo, le había pedido al presidente Duque que no dejara sola a Cali. “Presidente, lo he acompañado en todos los momentos de su gobierno. En los momentos difícil, en los más difíciles y en este. Cali no aguanta más, estamos tomados por la criminalidad. Como colombiano, caleño y copartidario, le ruego no nos deje solos. Lo necesitamos”, escribió hace unos días también en Twitter.