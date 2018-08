¿Senadores reguetoneros? Así promueven los congresistas la consulta anticorrupción

-Redacción Política

Hace dos años hubiera sido impensable ver a los senadores de la República cambiando sus trajes impecables, hechos a la medida para estar sentados dentro del Capitolio Nacional, por camisetas, gafas, cadenas y gorras al estilo de J Balvín y Nicky Jam. Aún más, escucharlos cantando al ritmo del género urbano más popular del momento: el reguetón.

Escuche: PODCAST: lo que busca la Consulta Anticorrupción, explicado punto por punto

Pero el Internet y la firme idea de promover la consulta anticorrupción lograron lo inimaginable, y las principales personalidades políticas impulsoras de este mecanismo de participación ciudadana, que se pondrá a prueba en las urnas el próximo domingo, se unieron para decirle al país que es hora de acabar con “ese cáncer de Colombia, que se llama corrupción”, como dice la canción.

Lea más sobre el tema: Las mentiras que rodean la consulta anticorrupción

La peculiar idea nació del periodista, escritor y ahora “youtuber de 40”, Daniel Samper Ospina, quien invitó a Claudia López, Angélica Lozano, Antanas Mockus, Jorge Enrique Robledo, Rodrigo Lara Restrepo, Antonio Navarro Wolff y Luis Fernando Velasco, además de los youtubers Paulette, La Mafe Méndez y Alejo Suárez, a crear un contenido llamativo, viral y pegajoso que hable sobre la corrupción, teniendo en cuenta que en menos de una semana los colombianos votarán la consulta que busca combatirla.

La propuesta se materializó en un clip musical, producido por el colectivo The Vint, en su en su canal de Youtube #HolaSoyDanny, pieza que, tras pocos minutos de ser publicada, se convirtió en tendencia en todo el país. “Lo digo aunque me desvista, dejo de ser congresista, hago el oso con esmero para ser reguetonero. Me quedo con Daddy Yankee pero nunca con Gerlein, excongresista dormido que criticaba a los gays. Yo prefiero a Nicky Jam, antes de Aida Merlano, dicen que compraba votos” cantan los senadores.

En detalle: Reducir salario de congresistas y altos funcionarios, el mandato “equitativo” de la consulta anticorrupción

El video fue grabado en medio de la Plaza de Bolívar, justo al frente del Congreso, con el fin de invitar a los colombianos a votar este domingo la consulta anticorrupción, que, entre otras medidas para establecer una política más transparente, propone reducir el sueldo de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, obligarlos a rendir cuentas a la ciudadanía y limitar el periodo de permanencia en las corporaciones públicas.

La iniciativa anticorrupción, que reunió más de cuatro millones de firmas de ciudadanos y logró la unanimidad en el Senado, plantea siete mandatos a los que los colombianos deberán votar “Sí” o “No”. Para ser aprobada, es necesario que supere un umbral de participación de más de 12 millones de ciudadanos aproximadamente. Posteriormente, para que las preguntas se conviertan en mandato obligatorio y sean implementada por el Estado, se necesita que el “Sí” tenga la mitad más uno de los votos en cada una.

Lea también: Cárcel para corruptos, el punto dos de la consulta anticorrupción

“Todos tenemos que unir esfuerzos: el Gobierno, los promotores, la ciudadanía, las veedurías. Todos tenemos que ponernos la camiseta en Colombia, con los esfuerzos necesarios contra la corrupción. En la lucha contra la corrupción no hay partidos ni hay ideologías. Esa tiene que ser la tarea de todos los colombianos, luchar contra esa vagabundería”, señaló este fin de semana el presidente de la República, Iván Duque, quien aseguró que votará la consulta el próximo domingo.

Le puede interesar: Corrupción en Colombia: ¿Qué es lo que controla el Contralor?