El precandidato presidencial cuestionó los comentarios de la alcaldesa que estigmatizan a la población venezolana que ha migrado hacia Colombia. No es la primera vez que los responsabiliza por la criminalidad en la ciudad.

En distintas ocasiones, la alcaldesa Claudia López ha emitido mensajes que pueden interpretarse como xenofóbicos en contra de la población venezolana que ha llegado al país, sobre todo a Bogotá. Tan solo ayer, tras la muerte de un patrullero de la Policía, presuntamente a manos de un ciudadano del vecino país, la gobernante capitalina volvió a emitir comentarios que responsabiliza a los migrantes por la inseguridad en el país.

“Respeto profundamente las políticas del Gobierno Nacional, pero los colombianos también necesitan garantías. No es la primera vez que esto nos ocurre. Recordemos casos como el de Transmilenio, donde también un migrante venezolano mató a Hernando por hurtarle el celular. En este caso, a nuestro Policía, Edwin Caro”, fueron las palabras de la alcaldesa tras la muerte del uniformado.

El mensaje fue tomado nuevamente como un ataque xenofóbico y así lo interpretaron varios sectores, incluyendo algunos de sus aliados políticos. Es el caso del excandidato presidencial Sergio Fajardo, que fue acompañado por López en su aspiración en 2018. A través de Twitter, el también exgobernador de Antioquia llamó la atención de la alcaldesa y censuró su pronunciamiento.

“Así como he resaltado el buen liderazgo de Claudia en la conducción de Bogotá en uno de los periodos más difíciles, hoy lamento sus declaraciones con respecto a los migrantes venezolanos”, fueron las palabras de Fajardo, que también agregó: “No podemos, bajo ningún motivo, caer en expresiones que alimentan la xenofobia”.

Los llamado de atención también vinieron a nivel internacional. Es el caso de José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch. Este también se dirigió a López y le pidió “que revise el tono y contenido de sus declaraciones”. En un mismo sentir, le expresó a la alcaldesa cpitalina que “los funcionarios públicos siempre deben asegurase de que sus declaraciones no generen una mayor estigmatización, discriminación o xenofobia en la población”.

Las críticas también vinieron desde el Congreso de la mano de la representante Ángela María Robledo: “por años he exigido garantías ciudadanas para pueblo venezolano. No comparto ninguna forma de estigmatización. Claudia López celebró el estatuto de protección al migrante. Declaraciones de hoy no son coherentes con sus posturas anteriores”.

Otros como el senador Armando Benedetti o el representante Inti Asprilla también se unieron a los mensajes de rechazo en contra de la alcaldesa bogotana. “Lamentablemente, Claudia López ha escogido un camino en el que cada día deja más perplejos y consternados a quienes la apoyamos en algún momento de su carrera. Yo fui migrante durante 5 años de mi vida, y con estas declaraciones, crece mi lista de desacuerdos con la alcaldesa”, fueron las palabras de Asprilla a la también miembro de su partido.

Como se dijo anteriormente, no es la primera vez que la alcaldesa López señala a los venezolanos como responsables de la inseguridad en la ciudad. En octubre, López dijo: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que, en serio, nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo inmediatamente”.