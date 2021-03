En Senado y Cámara comenzarán a hacer tránsito dos iniciativas que le apuestan a un mismo fin: darle desarrollo a una ley que ya consagró amnistías a colombianos que no han definido su situación militar, pero que quedó en veremos por cuenta de la pandemia. Este es el abecé y los requisitos que plantean ambos proyectos.

Decir que la pandemia trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad ya parece un lugar común. Y aunque en efecto lo es, no dejan de conocerse casos y situaciones en los que el COVID-19 hizo de las suyas. Una muestra de ello son los cerca de 700.000 hombres que, en marzo de 2020, estaban listos para acogerse a amnistías por estar catalogados como remisos. A ello se suman los casos en los que, por las dificultades administrativas y de trámite que desató el coronavirus, se paralizaron los procesos para al fin obtener la libreta militar. Por ello, en el Congreso ya hacen fila dos proyectos de ley que pretenden atender la problemática.

Por un lado, está la iniciativa del senador Carlos Eduardo Guevara, del partido MIRA. Por el otro, está un proyecto del representante a la Cámara liberal Carlos Ardila. Ambos, plantean extender amnistías y condonación de multas para aquellos que, por cuenta de la pandemia, aún tienen pendientes a la hora de definir su situación militar. Si bien lo más seguro es que los dos proyectos terminen convertidos en uno solo por unidad de materia, El Espectador revisó cada uno para identificar coincidencias y evidenciar diferencias.

De fondo está la denominada ley de remisos e infractores del servicio militar, que en junio de 2019 entró en vigencia. La normativa extendió por 18 meses (es decir, hasta diciembre de 2020) la amnistía para que al menos 700.000 hombres solucionaran su situación con el Ejército. Sin embargo, la pandemia evitó que muchos de ellos concurrieran a definir su situación militar.

Ante ello, el proyecto del senador Guevara apuesta por un extender ese régimen de transición para aquellos que no han resuelto su situación militar y que gozarían de un plazo de 18 meses (una vez promulgada la ley) para hacer los trámites pertinentes. Así, se harían beneficiarios de la condonación total de las multas, quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y solo cancelarían el 15% de un salario mínimo (alrededor de $136.000 hoy en día) por concepto del trámite administrativo de la tarjeta de reservista militar o policial.

Sin embargo, el beneficiario deberá cumplir con alguno de estos tres requisitos. Uno, tener entre 18 y 23 años, y cumplir con alguna de las causales para ser exonerado del servicio militar obligatorio (como ser hijo único, una situación de discapacidad, un casado con vida conyugal, entre otras). Dos, tener 24 años cumplidos, en cuyo caso no importará el estado del trámite o que se encuentre en liquidación. Tres, ser ciudadano colombiano y residir en el exterior.

El proyecto dispone que el Ministerio de Defensa, con apoyo en la estrategia de Gobierno Línea, definirá una herramienta virtual para habilitar la radicación de la solicitud del trámite virtual. Sin embargo, también se podrá solicitar de manera presencial en cualquier distrito militar o de policía.

Eso sí, se advierte que no podrán pasar más de 15 días hábiles desde el inicio del trámite hasta la entrega de la libreta militar. Adicionalmente, se indica que la exigencia de requisitos adicionales o demoras injustificadas por parte de las autoridades, que podrían llegar a impedir el acceso al beneficio, será objeto de sanciones.

“La Organización de Reclutamiento y Movilización efectuará la promoción y convocatorias necesarias a través de medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo radio y televisión. Para el trámite solo se podrá solicitar la presentación de la cédula de ciudadanía y el soporte de causal de exoneración si aplica”, reza la iniciativa.

De acuerdo con el senador Guevara, desde 2017 la ley dispuso una amnistía para aquellos colombianos que no habían podido resolver su situación militar, y en 2019 se hizo necesario extenderla ya que muchos no pudieron acceder a los beneficios. No obstante, por cuenta del coronavirus “en octubre de 2020 y hasta el 27 de diciembre de 2020, fecha límite para la vigencia de la amnistía, cerca de 680.000 personas seguían en condición de remisos, por lo cual se ve necesario ampliar nuevamente el régimen de transición”.

“(Se hace necesario) promover que los jóvenes entre 18 y 24 años, que cumplan con exenciones e inhabilidades, así como todo varón mayor de 24 años –que por edad ya no puede ser incorporado en las Fuerzas Militares y de Policía–, puedan resolver su situación militar para su pronto acceso al empleo y a educación, recordando que la norma exige la libreta militar como requisito para el empleo público y privado”, argumentó el parlamentario.

Por otro lado, el proyecto del representante Carlos Ardila también aboga por extender el régimen de transición para que los colombianos resuelvan su situación militar, pero no vigente 18 meses como la propuesta de Guevara, sino solo 12 meses. Además de las condiciones de ser mayor de 24 años o cumplir con alguna de las causales de exoneración, se establece que el beneficiario debe tener cualquiera de las características de remiso o infractor con o sin multas.

Así, serán beneficiados con la condonación total de las multas y quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y solo cancelarán 15% de un salario mínimo por el trámite administrativo de la tarjeta de reservista militar o policial.

“El varón que cumpla con alguna de las condiciones anteriormente descritas o quien actúe en su debida representación mediante autorización simple, podrá acercarse a cualquier distrito militar o de policía, sin importar el lugar de inscripción o donde haya iniciado el trámite, para obtener su libreta militar y solicitar se le aplique este beneficio”, se explica en el proyecto de ley.

A diferencia de la iniciativa del senador de MIRA, la propuesta del representante Ardila fija un tiempo de apenas cinco días para realizar la correspondiente liquidación por parte de la Organización de Reclutamiento y Movilización, una vez se cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios.

Se establece también que las autoridades no se podrán solicitar documentos o requisitos que reposen en las bases de datos o sistemas de información del Estado. Al igual que el proyecto de Guevara, se estipula además que la exigencia de requisitos adicionales o de moras injustificadas que impidan acceder al beneficio implicará sanciones.

“El proyecto busca otorgar beneficios como la amnistía para remisos por 12 meses más a partir de la promulgación de esta ley. Lo anterior, debido a que la pandemia causada por el COVID 19 impidió la aplicación material de la Ley 1961 de 2019 (Régimen de Transición), ya que las medidas restrictivas de la locomoción afectaron la realización de las jornadas para la regularización de la situación militar”, explicó Ardila.

El representante insistió que el objetivo es mejorar las condiciones de accesibilidad laboral de muchos colombianos hombres que aun hoy, siendo exentos de la prestación del servicio militar, e incluso siendo personas que tienen hijos y familias constituidas siendo mayores de 24 años, no han podido resolver su situación militar por que los altos costos de las multas no les permite hacerlo.

“El requisito de la libreta militar es necesario para integrarse al mercado laboral que luego de la pandemia necesita estímulos urgentes. En efecto, el desempleo es uno de los efectos colaterales más graves y preocupantes que ha generado las medidas de salud pública para enfrentar a la pandemia, tales como las cuarentenas y las restricciones al comercio y actividades económicas”, precisa.