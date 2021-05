“Sí a la construcción de acuerdos, no a las vías de hecho”: Iván Duque

El mandatario sostuvo este domingo reuniones de trabajo con distintos sectores de Risaralda para discutir temas de seguridad y abastecimiento, entre otras problemáticas.

El presidente Iván Duque sostuvo este domingo varios encuentros de trabajo con diversos sectores en Pereira para hablar de temas se seguridad, abastecimiento y económicos.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que se entiende “que existan expresiones pacíficas para expresar preocupaciones frente a estas cosas que han golpeado al mundo. Están en la Constitución, se respetan, pero de ahí a que pretendan, algunos, hacer creer que existe un derecho a bloquear vías, a desabastecer familias, a afectar el aparato productivo, a empobrecer, a hacer perder empleos: eso no lo puede aceptar la sociedad colombiana”.

Estas declaraciones se dieron el mismo día en que se realizó un nuevo encuentro en Bogotá entre el Gobierno y los miembros del Comité del Paro, del cual no emergieron acuerdos en primer lugar, aunque se concertó una nueva reunión para este lunes a las 2:00 p.m.

En las reuniones en Pereira, Duque estuvo acompañado de los ministros de Defensa, Agricultura, Transporte, Minas y Energía, así como del director de la Policía Nacional y los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

En los encuentros también estuvieron presentes los alcaldes de Pereira y Armenia, así como los gobernadores de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Duque aseguró desde la capital de Risaralda que “los bloqueos, como lo han dicho todos ustedes acá, son actos, agresivos, porque afectan el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. Y, por lo tanto, uno puede entender que haya circunstancias en comunidades que las quieran expresar a los gobernantes, al Estado. Perfecto, pero no con la vía de hecho en la mitad. No con la amenaza a la movilidad en la mitad. No afectando la salud y el bienestar”.

El fin de los bloqueos viales es uno de los puntos en los que más ha insistido tanto el Gobierno, como los gremios económicos, que han denunciado serias afectaciones a la economía nacional, así como problemas de abastecimiento en varias partes del país. El panorama más crítico por esta situación se ha presentado en el Valle del Cauca, en donde días de negociaciones han logrado la apertura de corredores humanitarios para permitir el transporte de alimentos, insumos de salud y otros productos básicos, en particular.

Desde Pereira, el presidente Duque aseguró que “aquí se han tocado puntos muy importantes, pero este tiene que ser un camino. Por hoy, por mañana, por el futuro de nuestro país. Sí a la construcción de acuerdos, pero no a la intimidación a través de las vías de hecho porque eso sería un precedente nefasto para el futuro de nuestro país”.

Vale la pena recordar que en días pasados este diario divulgó la grabación de una reunión entre políticos y empresarios de Risaralda en la que se habló, entre otros temas, de la necesidad de decretar la conmoción interior o presionar a la prensa mediante el retiro de pauta para obtener un cubrimiento distinto del paro nacional.