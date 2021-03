En el Congreso ya circula el texto de una reforma constitucional que propone, además, que dicha ampliación de períodos se extienda a magistrados de las altas cortes, auditor, contralor, procuradora y fiscal general, así como alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.

Lo que ha sido un rumor apunta a convertirse en una propuesta formal. En el Congreso de la República ya circula el texto de un proyecto de reforma constitucional que amplía el período del actual presidente, Iván Duque, y de los mismos legisladores, por dos años más, es decir, hasta 2024. Pero además, se plantea también la ampliación de los períodos de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, así como los de los magistrados de las altas cortes judiciales, el contralor y el fiscal general, el defensor del pueblo, el auditor, los miembros del Consejo Nacional Electoral y el registrador nacional.

Hasta el momento no conoce quién o quiénes están detrás del documento, ni el Gobierno Nacional ha hecho un pronunciamiento oficial. Recientemente, en entrevista con El Espectador, el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó que el presidente Iván Duque tenga la intención de ampliar su mandato, una idea que, según explicó, siempre ha liderado la Federación de Municipios con el objetivo de unificar períodos. “Eso no hace parte de la agenda legislativa del Gobierno, no conocemos ningún texto y hemos escuchado anuncios. El Gobierno Nacional no está en eso”, enfatizó Palacios.

Pero ahora, tras el inicio este martes de las sesiones informales del Congreso, se conoce la propuesta que plantea, en esencia, que el presidente de la República, senadores y representantes a la Cámara serán elegidos para un período de cinco años, y que la elección de los miembros del Congreso, gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, juntas administradoras locales, y la primera vuelta de la elección del presidente y el vicepresidente, “se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de marzo en que inicie su período”.

Con un parágrafo en el que radica el quid del asunto y que reza así: “El presidente y vicepresidente elegidos el 17 de junio de 2018 ejercerán sus funciones hasta el 7 de agosto de 2024, año en el cual se realizará la elección correspondiente. Los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su período iniciará el 20 de julio del mismo año. Hasta tanto, los actuales ejercerán sus funciones”.

El mismo parágrafo propone igualmente que las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales se llevarán a cabo en 2024 y su período iniciará el último sábado del mes de agosto de ese año, por lo que hasta ese entonces los actuales funcionarios estarán en sus cargos. Abriendo la puerta a la reelección, pues señala: “Por una única vez, los actuales gobernadores de departamentos y alcaldes municipales y distritales, podrán participar en las elecciones que se llevarán a cabo en el segundo domingo del mes de marzo de 2024”.

La propuesta de acto legislativo amplía también los períodos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a cinco años, y señala que los que actualmente están en el cargo, seguirán hasta 2024, figura que aplica además para el registrador nacional. En los casos del contralor, el fiscal general y el defensor del pueblo, la reforma también dice que su período será de cinco años.

Con respecto a las altas cortes de la justicia, se plantea la ampliación de ocho a diez años del período de los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Con un parágrafo transitorio para que ese nuevo periodo cobije a los actuales magistrados.

Otro punto que incluye la reforma constitucional es la congelación durante diez años del salario de los congresistas.